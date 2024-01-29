Atalay için karar haftası

Atalay hakkındaki kararın okunması halinde, vekilliği düşecek. Ancak Atalay'ın yeniden Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapmasının ardından artık Yargıtay'ın kararı da aradan çıkacağı ve TBMM'nin doğrudan AYM'nin yeni kararı ile muhatap olacağı belirtiliyor. CHP'nin bu durumu istismar ettiğini belirten AK Parti kaynakları, yargı krizinin yasama krizine dönüştürülmek istendiği değerlendirmesinde bulundu.
ENERJİ VE HSK MESAİSİ
Meclis yeni haftaya enerji sektörünü ilgilendiren düzenlemeleri içeren yasa teklifinin Meclis Başkanlığı’na sunulması ile başlayacak. Teklifin görüşmelerine hafta ortasında Enerji Komisyonu'nda başlanması bekleniyor. Genel Kurul'da ise HSK üye seçimi yapılacak. Prof. Dr. Çetin Arslan, Prof. Dr. Bayram Keskin ve Prof. Dr. Ender Ethem Atay aday. TBMM Genel Kurulu 3 aday arasından birini HSK üyesi olarak belirleyecek. Bu hafta Genel Kurul'da uluslararası sözleşmeler de ele alınacak.