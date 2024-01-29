Atalay için karar haftası

Atalay hakkındaki kararın okunması halinde, vekilliği düşecek. Ancak Atalay'ın yeniden Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapmasının ardından artık Yargıtay'ın kararı da aradan çıkacağı ve TBMM'nin doğrudan AYM'nin yeni kararı ile muhatap olacağı belirtiliyor. CHP'nin bu durumu istismar ettiğini belirten AK Parti kaynakları, yargı krizinin yasama krizine dönüştürülmek istendiği değerlendirmesinde bulundu.