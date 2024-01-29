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Atalay için karar haftası

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, cezaevindeki TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki Yargıtay kararı okunacak. AK Parti kaynakları, Atalay hakkındaki sürecin yasama krizine dönüşmeden çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 29/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 06:30 - 29/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Atalay hakkındaki kararın okunması halinde, vekilliği düşecek. Ancak Atalay'ın yeniden Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapmasının ardından artık Yargıtay'ın kararı da aradan çıkacağı ve TBMM'nin doğrudan AYM'nin yeni kararı ile muhatap olacağı belirtiliyor. CHP'nin bu durumu istismar ettiğini belirten AK Parti kaynakları, yargı krizinin yasama krizine dönüştürülmek istendiği değerlendirmesinde bulundu.


ENERJİ VE HSK MESAİSİ

Meclis yeni haftaya enerji sektörünü ilgilendiren düzenlemeleri içeren yasa teklifinin Meclis Başkanlığı’na sunulması ile başlayacak. Teklifin görüşmelerine hafta ortasında Enerji Komisyonu'nda başlanması bekleniyor. Genel Kurul'da ise HSK üye seçimi yapılacak. Prof. Dr. Çetin Arslan, Prof. Dr. Bayram Keskin ve Prof. Dr. Ender Ethem Atay aday. TBMM Genel Kurulu 3 aday arasından birini HSK üyesi olarak belirleyecek. Bu hafta Genel Kurul'da uluslararası sözleşmeler de ele alınacak.


Bahçeli seçim startını Mersin'de verdi: CHP zihniyeti sınıfta kalmış hepten çuvallamıştır
Bahçeli seçim startını Mersin'de verdi: CHP zihniyeti sınıfta kalmış hepten çuvallamıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin’de "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" temalı açık hava toplantısında konuştu. Mersin'in 5 yıldır yerinde saydığını söyleyen Bahçeli, "İttifak ortaklarına bedel ödeyen, sürekli şaibelerle anılan bir belediye karşımızda. CHP zihniyeti sınıfta kalmış, hepten çuvallamıştır" dedi. Bahçeli, "Tezkereye 'hayır' diyen, TBMM'de terör saldırılarına karşı hazırlanmış ortak metinlere imza atmayan ve yönetimi altında bulunan belediyeleri bölücülere teslim eden CHP'dir. Bugünkü CHP işgal edilmiştir" ifadelerini kullandı. "Mersin'i 'demlenmiş' CHP'den arındırmak milli huzurumuz adına mecburiyettir" diyen Bahçeli vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulundu.

#politika
#Can Atalay
#TİP
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