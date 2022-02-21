Gündem Ataşehirde elleri cebinde hırsız muhabbet kuşunu çaldı
İSTANBUL

Ataşehir’de elleri cebinde hırsız muhabbet kuşunu çaldı

Ataşehir’de bir şahıs, elleri cebinde girdiği evin bahçesinde bulunan muhabbet kuşunu kafesiyle birlikte çaldı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken şüphelinin rahat tavırlarıysa pes dedirtti.

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Haber Merkezi İHA
Ataşehir’de elleri cebinde hırsız muhabbet kuşunu çaldı
Arşiv

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Ataşehir’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hava alması için kafesiyle birlikte camın önüne konulan muhabbet kuşu, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından çalındı. Rahat tavırlar içerisinde eve ait bahçeye giriş yapan şüpheli etrafı gözetledikten sonra pencere kenarına yaklaşarak muhabbet kuşunu kafesiyle birlikte çaldı. Şüpheli şahıs, çaldığı kuşla birlikte bahçeden çıkarak uzaklaştı.

Yaşanan ilginç hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin rahat tavırlarıysa pes dedirtti.

“Kendi evime böyle rahat giremedim”

Hırsızlık olayına ilişkin konuşan ev sahibi Ahmet Demir, “33 yaşındayım. Yıllardır bu mahalledeyim. Kendi evime böyle rahat giremedim. Kuşu çalan kişi elleri cebinde sallanarak bahçeye giriyor. Önce etrafı yokluyor. Kimsenin olmadığını görünce de kuşu kafesiyle birlikte alıp gidiyor. Evin bahçesinde kamera olduğunu görmesine rağmen umursamıyor. Hırsızlık buraya kadar düştü mü? Manevi değeri fazlaydı bizim için Maddi olarak 50 lira anca eder. Bahçede bisiklet var, daha değerli şeyler var. Onları almıyor, 50 liralık kuşu alıyor” diye konuştu.

Hırsızlık için girdiği camide imamı üç yerinden bıçakladı
FOTOĞRAF 15
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Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi.
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Canlılar Camii Kur'an kursuna hırsızlığa giren bir kişiyi camii imam hatibi Halil Okumuş engellemeye çalıştı.
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Yaşanan arbede sırasında hırsızlık şüphelisi, yanında getirdiği bıçakla Okumuş'u vücudunun 3 yerinden yaralayıp kaçtı.
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Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Halil Okumuş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Burada tedaviye alınan Okumuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Bursa’da hırsızlık için camiye giren şüpheli imamı bıçakladı
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Bursa’da hırsızlık için camiye giren şüpheli imamı bıçakladı
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Bursa’da hırsızlık için camiye giren şüpheli imamı bıçakladı
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Hırsızlık için girdiği camide imamı üç yerinden bıçakladı
Bursa'da hırsızlık yapmak için camiye giren şüpheli kendisini engellemeye çalışan imamı 3 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Halil Okumuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kağıthane’de 14 otomobili soyan hırsızlar kamerada
OYNAT 00:59
Kağıthane’de 14 otomobili soyan hırsızlar kamerada
Kağıthane'de 14 otodan ve açıktan hırsızlık olayının 2 zanlısı yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'açıktan hırsızlık' ve “otodan hırsızlık' suçları ile ilgili Kağıthane'de yürütülen çalışmalar neticesinde 2021 ve 2022 yıllarında Çağlan ve Çeliktepe mahallelerinde 14 adet hırsızlık suçunun işlendiği ve olayların iki farklı araçla aynı yöntemle işlendiği belirlendi. Otodan hırsızlık anları kameralara da yansıdı. Elde edilen bulgular ışığında polis ekipleri kapsamlı bir inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesi şüpheli araçların farklı ilçelerde 12 adet otodan ve açıktan hırsızlık olayında daha kullanıldıkları tespit edildi. Plakaları tespit edilen her iki aracın da S.Y. adına kayıtlı olduğu anlaşıldı. Dün yapılan operasyonda S.Y. isimli kadın ve araçları kullanarak olayları gerçekleştirdiği belirlenen kardeşi B.Y. yakalandı. S.Y.'nin 1 yaralama suçundan, B.Y.'nin ise hırsızlık, yaralama ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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