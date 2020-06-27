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Gündem Ateşle oynayan çocuklar tek katlı evi küle döndürdü
HATAY

Ateşle oynayan çocuklar tek katlı evi küle döndürdü

Hatay’da 2 çocuk boş arsadaki otları ateşe vermesi sonucu yangın çıktı. Boş arazide çıkardığı yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi. Yangın bir saat süren çalışma sonucunda söndürüldü.

Haber Merkezi İHA
Yangın söndürme çalışmaları sonrası evin kullanılamaz hale geldiği anlaşıldı.
Yangın söndürme çalışmaları sonrası evin kullanılamaz hale geldiği anlaşıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki İskenderun Caddesinde çocukların çıkardığı yangın sonucu tek katlı ev küle döndü.

Sokakta oyun oynayan çocukların boş arsadaki otları ateşe vermesi sonucu yangın çıktı. Yangın, boş arazideki tek katlı eve sıçrayarak büyürken alevleri görenler itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmayla yangın söndürüldü. Ancak evin büyük kısmı yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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