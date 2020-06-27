Ateşle oynayan çocuklar tek katlı evi küle döndürdü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki İskenderun Caddesinde çocukların çıkardığı yangın sonucu tek katlı ev küle döndü.
Sokakta oyun oynayan çocukların boş arsadaki otları ateşe vermesi sonucu yangın çıktı. Yangın, boş arazideki tek katlı eve sıçrayarak büyürken alevleri görenler itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmayla yangın söndürüldü. Ancak evin büyük kısmı yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.