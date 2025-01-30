Atık suyu denize deşarj ettiler: Bakanlıktan CHP'li belediyeye ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi'ne denize atık su deşarj ettiği gerekçesiyle 668 bin 667 TL idari ceza uygulandığını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, denize dere yoluyla atık su döktüğü belirlenen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresine 668 bin 667 lira para cezası uyguladı, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Balıkesir'in Burhaniye ilçesi sahilinde deniz renginin değişmesi üzerine İskele Mahallesi Adyar mevkisinde inceleme yapıldığı belirtildi.
Bir dere vasıtasıyla denize atık su deşarjı yapıldığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: