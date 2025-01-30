CHP’de 1.6 milyon üye hesapları: Adayı imtiyazlı üyeler seçecek

CHP’de Genel Başkan Özgür Özel’in “Cumhurbaşkanı adayını 1.6 milyon CHP üyesi seçecek” önerisinin detayları belli olmaya başladı. Sandığa sadece aidat ücretini ödeyen ‘aktif’ üyeler gidebilecek. En düşük aidat rakamı olan yıllık 120 TL’yi ödeyen aktif üye sayısı ise belirsiz. Geleneksel delege ağalığı yapısının sürdüğü ana muhalefette Kemal Kılıçdaroğlu sonrasında kurulan dengenin bozulmaması ve sürdürülebilir olması için de partiye yeni üye kaydı kısıtlı ve referansa bağlı yapılıyor.

İMAMOĞLU’NUN TEREDDÜDÜ BİTTİ

İki ay içerisinde aday belirleme yöntem ve sürecini açıklayacak olan Özel, tüm üyelerin ön seçimde oy kullanmasından çok aktif üyelerin seçimde oy kullanmasını talep ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tüzük Kurultayı süresince tereddütle yaklaştığı ‘genel başkanı aktif üyeler seçsin’ fikrine söz konusu cumhurbaşkanı adaylığı olunca sıcak bakmaya başladı. İmamoğlu’nun görüş değişikliğinde Özel’le uyuşmasının etkili olduğu bildirildi.

MİLAT MART 2019

Üst düzey CHP’li bir kaynak, “Özel, belli bir tarihin sonrasında veya öncesinde üye olanlar için kota uygulamayı planlıyor” dedi. Aynı kaynak, “Üyeliğin, partili referansla gerçekleştiğini düşünürsek, partide ön seçimin ne zaman yapılacağı ve ön seçimde oy kullanacak üyelerin profili de etkili olacaktır. Bu sebeple de İmamoğlu’nun örgütler üzerinde etkili olmaya başladığı tarihe bakmamız gerekecektir. Her ne kadar lider

değişiminin yaşandığı Kasım 2023’ü milat olarak görsek de İmamoğlu’nun Karadeniz, Marmara ve İstanbul örgütleri üzerinde gücünün 2019’a kadar gittiğini mümkün” görüşünde bulundu.

Yavaş karşı çıktı

Ön seçim düşüncesi şimdiden partide yeni fay hatları oluşturdu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ön seçime karşı çıktı. Yavaş bu düşüncesini pazartesi günü Genel Başkan Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile buluştuğu akşam yemeğinde de açıkça dile getirdi.







