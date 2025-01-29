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İyilik kumbaraları hurdalıkta

İyilik kumbaraları hurdalıkta

04:0029/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Etimesgut Belediyesi, Türk Kızılay’ı tarafından yerleştirilmiş kıyafet bağış kutularını iş makineleriyle hurdalığa attı.
Etimesgut Belediyesi, Türk Kızılay’ı tarafından yerleştirilmiş kıyafet bağış kutularını iş makineleriyle hurdalığa attı.

CHP’li Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun yönetimindeki Etimesgut Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla Türk Kızılay’ı tarafından yerleştirilmiş kıyafet bağış kutularını iş makineleriyle hurdalığa attı.

Nazife Bardak

Etimesgut Belediyesi geçtiğimiz günlerde Türk Kızılay’a yazı göndererek kıyafet bağış kutularının toplatılmasını istedi. Yazıda kutuların Kızılay tarafından kaldırılmadığı takdirde zabıta marifetiyle toplatılacağı belirtildi. Türk Kızılay’ın kutuları kaldırılırken belediye ile anlaşması bulunan özel bir firmaya ait giysi toplama kutularına dokunulmaması dikkat çekti. Belediye logosu taşıyan giysi toplama kutularının, özel bir firmanın geri dönüşüm üzerinden rant elde etmesine olanak tanıdığı öne sürüldü.



#CHP
#Erdal Beşikçioğlu
#Etimesgut Belediyesi

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