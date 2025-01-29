İyilik kumbaraları hurdalıkta

Etimesgut Belediyesi geçtiğimiz günlerde Türk Kızılay’a yazı göndererek kıyafet bağış kutularının toplatılmasını istedi. Yazıda kutuların Kızılay tarafından kaldırılmadığı takdirde zabıta marifetiyle toplatılacağı belirtildi. Türk Kızılay’ın kutuları kaldırılırken belediye ile anlaşması bulunan özel bir firmaya ait giysi toplama kutularına dokunulmaması dikkat çekti. Belediye logosu taşıyan giysi toplama kutularının, özel bir firmanın geri dönüşüm üzerinden rant elde etmesine olanak tanıdığı öne sürüldü.