Vatandaştan Özel’e kırmızı kart

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘kırmızı kart’ protestosu vatandaşlarda karşılık bulmadı. Areda Survey’in konuyla ilgili yaptığı ve 2 bin 407 kişinin katıldığı araştırmada; katılımcıların yüzde 74,2’si Özel’in kart eylemini başarısız buldu. Katılımcıların yüzde 82,8’i ise bu eylemin muhalefetin sesini duyurması için etkili olmadığı görüşünde. Eylemi başarılı bulduğunu ifade edenlerin oranı ise yüzde 25,8 olarak belirlendi.