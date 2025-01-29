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Vatandaştan Özel’e kırmızı kart

Vatandaştan Özel’e kırmızı kart

04:0029/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Özgür Özel.
Özgür Özel.

Areda Survey’in konuyla ilgili yaptığı ve 2 bin 407 kişinin katıldığı araştırmada; katılımcıların yüzde 74,2’si Özel’in kart eylemini başarısız buldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘kırmızı kart’ protestosu vatandaşlarda karşılık bulmadı. Areda Survey’in konuyla ilgili yaptığı ve 2 bin 407 kişinin katıldığı araştırmada; katılımcıların yüzde 74,2’si Özel’in kart eylemini başarısız buldu. Katılımcıların yüzde 82,8’i ise bu eylemin muhalefetin sesini duyurması için etkili olmadığı görüşünde. Eylemi başarılı bulduğunu ifade edenlerin oranı ise yüzde 25,8 olarak belirlendi.



#CHP
#Özgür Özel
#Areda Survey

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