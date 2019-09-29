Gündem Atmacalı MİLGEM göreve başlıyor
POLİTİKA

Atmaca’lı MİLGEM göreve başlıyor

Milli Gemi (MİLGEM) Projesi’nin 4. ürünü olan TCG Kınalıada korveti, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenecek törenle bugün hizmete giriyor. F-514 borda numaralı Kınalıada’da 250 kilometre menzilli milli gemisavar füzesi Atmaca da bulunuyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Milgem
Milgem

Türkiye’nin ROKETSAN üretimi ilk deniz füzesi Atmaca’yı kullanan Kınalıada gemisinde ayrıca ASELSAN yapımı milli torpido karşı tedbir füzesi olan Hızır da var. Hızır ilk kez, MİLGEM kapsamında TCG Heybeliada ve TCG Büyükada’dan sonra üretilen, serinin 3. gemisi TCG Burgazada’ya konulmuştu. TCG Kınalıada’da HAVELSAN tarafından yine milli olarak geliştirilen Advent Savaş Yönetim Sistemi de bulunuyor. Yerli ‘Genesis’ yazılımının çok daha gelişmiş bir sürümü olan Advent, deniz-hava-kara birliklerini entegre ederek ağ destekli harbe imkan sağlıyor. Atmaca, Advent ve Hızır’a sahip Kınalıada, şu an MİLGEM korvet serisinin en yetenekli ve en caydırıcı gemisi durumunda.

PAKİSTAN TERSANEDE

Kınalıada’nın hizmete girmesi töreninin düzenleneceği İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda aynı zamanda Pakistan MİLGEM’lerinin de üretimine başlanacak. Türk savunma sanayisinin tek seferdeki en yüksek rakamlı ihracatı olan Pakistan MİLGEM Korvet Projesi’nde birinci geminin sac kesimi yapılacak. Bugünkü törenle birlikte Türkiye ile Pakistan arasında savunma sanayisinde var olan ilişkiler yeni bir boyut kazanacak. Pakistan Deniz Kuvvetleri için 4 adet MİLGEM üretilecek.

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