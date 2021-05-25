ATO Başkanı Gürsel Baran: Etimesgut'a muhteşem eserler kazandırılmış

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, (SERÇEV) Selebral Parsili Çocuklar Derneği Başkanı Turgay Karataş ve Heyetleri Engelsiz Yaşam Merkezi ile Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nı ziyaret ettiler.

“ETİMESGUT’A MÜKEMMEL BİR TESİS KAZANDIRILMIŞ”

ATO Başkanı BARAN; “Türkiye’ye Örnek olacak bir tesis, Başkanımıza bu tesisi Etimesgut’a kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Bu kadar teferruatlı bu kadar mükemmel bir tesisi ilk defa görüyorum. Bugün gerçekten çok duygulandım inanılmaz bir eser çıkmış ortaya, hepimiz engelli olabilirdik, ancak engelli olan vatandaşlarımıza engelli olduklarını hissettirmemek, bu mükemmel tesis bir örnektir. Başkanımız Enver Demirel’e Çok teşekkür ediyorum. Bu gibi tesislerin ayakta kalması gerekiyor. Sahip çıkılması gerekiyor” dedi.

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TÜRK TARİH MÜZESİ VE PARKI’DA DÜNYA DA İLK

Engelsiz Yaşam Merkezi ziyaretinin ardından Türk Tarih Müzesi ve Parkına geçen heyet burada bulunan tarihi gezdiler. (ATO) Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve beraberindeki heyet Türk Tarih Müzesi ve Parkı’na da hayran kaldılar. Türk Tarih Parkı ve Müzesi’nin Dünya da eşi benzeri bulunmadığını belirten ATO Başkanı Gürsel Baran; “Yine muhteşem bir eseri geziyoruz. Özellikle gençlerimizin burada tarihlerini çok iyi anlayacağını umut ediyorum. Harika bir tesis olmuş. Bu tesislerin ayakta kalması için elimizden geleni yapmak zorundayız” dedi.

“YAPILAN HİZMETLERE SAHİP ÇIKILMALI”

Belediye Başkanı Enver Demirel Engellilere yönelik sadece Engelsiz Yaşam Merkezi’nin bulunmadığını kaydederek “Engellilerimize birçok alanda hizmetler yapıyoruz. 2010 yılında başlatmış olduğumuz Engelliler Denizle buluşuyor projemizi pandemiden dolayı yapamıyoruz. Engelli ve Ailelerini denizle buluşturuyoruz. Hem engellimiz hem de ailesi enerji depoluyor. Bizler her gün bazı şeyler yaşıyoruz. Bu yaşadıklarınızı eğer icraata dökmezseniz olmaz bizler yaşadıklarımızı icraata dökerek insanların yaşamına dokunuyoruz. Bu Engelsiz Yaşam Merkezi ’de bunlardan biridir” dedi. Türk Tarih Müzesi ve Parkı ile ilgilide bilgi veren Başkan Demirel; “Bu Müzemizde Dünyada bir ilktir. Özellikle gençlerimizin ecdadını tanımaları açısından çok önemsiyoruz. İnşallah bu tesisimiz ile gençlerimiz burada tarihini öğrenecekler” dedi.