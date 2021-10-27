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Avaşin'de dev operasyon: Mehmetçik Kartal Tepe'de destan yazıyor

Irak’ın kuzeyi Kartal Tepe bölgesi savaş uçakları ve sınır hattındaki obüslerle yoğun şekilde ateş altına alındı. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. 'Girilemez' denilen noktalardan olan Kartal Tepe'de komandolar temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Merkezi Diğer
Avaşinde dev operasyon: Mehmetçik Kartal Tepede destan yazıyor
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor. Foto: (Arşiv)

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı terör yuvası Kartal Tepe'de çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı operasyon devam ediyor.

TRT Haber'in haberine göre, operasyon 21 Ekim'de başladı. 16.30 sularında Kartal Tepe bölgesi, savaş uçakları ve sınır hattındaki obüslerle yoğun şekilde ateş altına alındı. Gece ise komandolar özel birlikler helikopterlerle bölgeye indirildi.

Bölgeyi ablukaya alan Mehmetçik, 22 Ekim'de karadan ilerlemeye başladı, şiddetli çatışmalar yaşandı.

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"Girilemez" denilen noktalardan biriydi

Özellikle tünel şeklinde bir mağarada kalabalık bir grup terörist kıstırıldı. Bölgenin etrafı sarıldı. "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kaçamayacaklarını anlayan çok sayıda örgüt mensubu da teslim olmak zorunda kaldı.

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Kartal Tepe bölgesi, şimdiye dek örgütün etkin olduğu bir bölgeydi. Irak'ın kuzeyindeki üs bölgeleri ve sınır hattındaki birliklere yapılan saldırıların eleman kaynağıydı.

'Girilemez' denilen noktalardan biriydi. Kahraman komandolar bölgede temizlik çalışmalarını sürdürerek adeta destan yazıyor. Bölgede operasyon sürüyor.

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