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Avcılar'da çocuk oyun parkını benzin dökerek yaktılar

Avcılar'da çocuk oyun parkını benzin dökerek yaktılar

12:2829/04/2025, Salı
DHA
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Parkta bulunan çocuk oyun grubu şüpheli kişi veya kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi.
Parkta bulunan çocuk oyun grubu şüpheli kişi veya kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi.

İstanbul Avcılar'da kimliği belirsiz kişiler, Kent Parkı'nın içindeki çocuk oyun grubunu benzin dökerek yaktı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken çocuk oyun parkı belediye ekiplerince yenilendi.

Avcılar'daki olay, 21 Nisan saat 22.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi'ndeki Kent Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan çocuk oyun grubu şüpheli kişi veya kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi. Alevler kısa sürede çocuk oyun grubu ve zeminine yayıldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Olay yerine gelen belediye ekipleri demir yığınına dönen çocuk oyun grubu ve yanan zemini söktü.

"BENZİN DÖKEREK ATEŞE VERMİŞLER"

Park içerisindeki çocuk oyun grubu ve zemini yenilenirken Tahtakale Mahalle Muhtarı İnci Açık Şenel, "Komşularımızın belirttiğine göre burayı benzin dökerek ateşe vermişler. Mahallemizdeki çocuklar için yeni oyun alanları oluşturmaya çalıştığımız sırada bu gibi olayların olması çok üzücü" dedi. Muhtar Şenel ve Avcılar Belediyesi'nin şüphelilerin yakalanması için Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunduğu öğrenildi.

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