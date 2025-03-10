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Avcılar'da otomobil alev aldı: 7 araca çarptı

Avcılar'da otomobil alev aldı: 7 araca çarptı

13:5210/03/2025, Pazartesi
DHA
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Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Avcılar’da henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıkan otomobil, alevler içinde bir anda hareket ederek park halindeki 7 araca çarptı. Yangında can kaybı veya yaralanan olmazken, otomobil tamamen kullanılmaz hale geldi.

Avcılar'da henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan otomobil, bir anda hareket ederek park halindeki 7 araca çarptı. Olay, Ambarlı Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Serap P. yönetimindeki 34 YK 3996 plakalı otomobil, Ormanlı caddesi girişinde henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

Sürücüsünün aracı durdurarak bagajdaki yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştığı otomobil, hareket etmeye başlayarak park halinde olan 34 GZE 218, 34 FHH 845, 34 MPA 821, 34 LOR 836, 34 KE 9084, 34 LKR 683 ve 34 LAK 747 plakalı araçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği otomobil alev alev yanarak metal yığınına döndü. Yangın nedeniyle trafiğe bir süre kapanan yol araçların kaldırılmasıyla tekrar açılırken yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayı gören Fikret Perkel, “Araba yanarak birkaç arabaya çarparak geldi" dedi.



#İstanbul
#Avcılar
#kaza

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