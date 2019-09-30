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POLİTİKA

Avrupa atağı

Seçimden yeni çıkan Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye yanlısı isimlerin sayılarını arttırarak etkili görevlere gelmesi için yoğun bir kulis devreye sokuldu. Diyalog ve karşılıklı ziyaretler arttırılıp AP’de Türkiye Forumu Grubu yeniden kurulacak. Böylece Türkiye’ye karşı önyargılar kırılacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Avrupa Parlamentosu
Avrupa Parlamentosu

Türkiye, 23-26 Mayıs günlerinde gerçekleşen Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından yeni parlamenterleri yakın takibe aldı. Avrupa Parlamentosunda, Türkiye’nin haklarını savunacak Türkiye dostu parlamenterler kazanmak ve bu dostların etkili görevlerde yer alması için güçlü bir diplomasi yürütülüyor.

Karma Parlamenterler Komisyonu üyelerinden oluşan heyet ile düzenli olarak Brüksel ve Strazburg’daki Avrupa Parlamentosuna ziyaretler gerçekleştiriliyor. Bu ziyaretlerde, Avrupa Parlamentosunda Dış İlişkiler Komisyonu gibi ilgili heyetlerde ve siyasi parti gruplarında önemli görevlerde olan, etkin çalışan parlamenterler ile görüşmeler gerçekleşiyor. AP’de Türkiye’nin haklarını savunacak Türkiye dostu parlamenterler kazanmak ve bu dostların etkili görevlerde yer alması için güçlü, faal ve sürekli bir parlamenter diyalog sürdürülüyor. Bu dostların Türkiye ile aktif platformlarda yer almaları için teşvik ediliyor.

TÜRKİYE FORUMU GRUBU’NUN KURULMASI

Görüşmelerde Türkiye’nin AB üyeliğinin AB için önemi, AB müktesebatına uyum çerçevesinde gerçekleşen Türkiye’deki reformlar hakkında bilgi veriliyor. Ayrıca konu ile ilgili belgeleri ileterek AP üyelerinin doğrudan ve daha ayrıntılı bilgilendiriliyor. Bunun dışında, geçmiş yıllarda Avrupa Parlamentosunda kurulmuş Türkiye Forumu Grubu’nun seçimlerinin ardından yeniden kurulması ve aktif olarak çalışması için de çalışmalar yürütülüyor.

Ön yargıları kırın

  • Seçimlerden sonra yapılan karşılıklı ziyaretlerde ön yargıların kırılması başta olmak üzere Kıbrıs konusu, Türkiye’ye ilişkin hazırlanan AP ülke raporlarının daha dengeli olması, gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestisinin gerçekleşmesi, yargı reformu, FETÖ ve PKK’ya karşı Türkiye’nin terörle mücadelesi, Suriyeli mülteciler dahil geniş bir yelpazede başlıklar ele alındı.

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