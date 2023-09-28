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Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda provokasyon: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Rum temsilciye haddini bildirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İrlanda’nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı’nda, “Türkiye’nin Kıbrıs’ta, Azerbaycan’ın ise Karabağ’da işgalci olduğunu” iddia eden Rum temsilciye haddini bildirdi. Kurtulmuş, ''Eğer Kıbrıs konusuna gelirsek. Kıbrıs’ta bir işgal vardır, doğru. Kıbrıs’taki işgalci Türkiye değil, 1960’ta kurulmuş yasal Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ortadan kaldıran, Cumhuriyet’i işgal eden Rum tarafının işgalidir. Enosis yanlısı olan grupların Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmasına tabii ki Türkiye, garantör bir ülke olarak seyirci kalamazdı ve seyirci kalmadı'' açıklamasında bulundu.

Zeynep Karçığa
16:30 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kendisinden önce kürsüye gelen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou’nun “Türkleri işgalci” olarak iddia ettiği gerçek dışı sözlerine ilişkin, “Eğer Kıbrıs konusuna gelirsek. Kıbrıs’ta bir işgal vardır, doğru. Kıbrıs’taki işgalci Türkiye değil, 1960’ta kurulmuş yasal Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ortadan kaldıran, Cumhuriyet’i işgal eden Rum tarafının işgalidir. Enosis yanlısı olan grupların Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmasına tabii ki Türkiye, garantör bir ülke olarak seyirci kalamazdı ve seyirci kalmadı” ifadesini kullandı.



Azerbaycan'ın Karabağ ziyareti


Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi’ne ilişkin, “Ermenistan’ın Karabağ’ı 33 yıl süren işgalinin karşısında Azerbaycan’ın kendi topraklarını kurtarma konusunda gösterdiği hassasiyeti anlıyor takdir ediyor ve sonuna kadar destekliyoruz” diyen Kurtulmuş, 33 yıllık işgale karşı uluslararası bütün girişimlerin çaresiz kalması sonucunda Azerbaycan’a başka yol bırakılmadığını ve 44 gün süren bir savaşla Karabağ’ın kurtarıldığını aktardı.

“Karabağ, kıyamete kadar Azerbaycan toprağı olarak, Azerbaycan halkının elinde olacaktır” ifadesini kullanan Kurtulmuş, “burasının bir işgal değil, bir halkın kendi toprağını kurtarması” olduğunun altını çizdi.


Azerbaycan, Türkiye, Rusya, İran, Ermenistan ve Gürcistan’ın yer aldığı altılı ittifakın Kafkaslarda kurmaya çalıştığı barışın, bazıları tarafından zedelenmeye, ortadan kaldırılmaya çalışıldığına dikkati çeken Kurtulmuş, “Karabağ’da Azerbaycan ve Ermenistan arasında sağlanacak barış, en başta bu iki ülke olmak üzere bütün bölge halklarının lehinedir.

Zengezur Koridoru’nun açılması asla bir ülkenin inisiyatifine değil, bölge halklarının tamamının yararınadır ve öyle olmasını temenni ediyoruz” dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Uluslararası alanda artık tanınmaya hazır bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'miz var
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Uluslararası alanda artık tanınmaya hazır bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'miz var

İlk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Kurtulmuş, "Şimdi gelinen noktada çözüm bellidir kuzeyde artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Bir milli kimlik olarak vardır. Bir bağımsız devlet yapısı olarak vardır" dedi. Kıbrıs Türk'ünü yok sayan hiçbir fikrin bölgede kalıcı bir barışı kurmasının mümkün olmadığı gibi Türkiye'nin de kabul edeceği bir sonuç olmadığını belirten Kurtulmuş, "Onun için başından itibaren söylediğimiz şey egemen iki toplumun eşit ve egemen varlığının korunması ve bu şekilde müzakerelerin yapılabilmesidir'' değerlendirmesinde bulundu.


#Numan Kurtulmuş
#Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı
#KKTC
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