Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda provokasyon: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Rum temsilciye haddini bildirdi

İlk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Kurtulmuş, "Şimdi gelinen noktada çözüm bellidir kuzeyde artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Bir milli kimlik olarak vardır. Bir bağımsız devlet yapısı olarak vardır" dedi. Kıbrıs Türk'ünü yok sayan hiçbir fikrin bölgede kalıcı bir barışı kurmasının mümkün olmadığı gibi Türkiye'nin de kabul edeceği bir sonuç olmadığını belirten Kurtulmuş, "Onun için başından itibaren söylediğimiz şey egemen iki toplumun eşit ve egemen varlığının korunması ve bu şekilde müzakerelerin yapılabilmesidir'' değerlendirmesinde bulundu.