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Avrupalılar kışı Türkiye’de geçirecek

Avrupa’da artan enerji fiyatları kış mevsimi için Türkiye’yi alternatif haline getirdi. Özellikle Avrupalı yaşlılar hem sağlıklı yaşam hem de kışın daha ekonomik olması nedeniyle Türkiye’ye gelmeye hazırlanıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupalılar kışı Türkiye’de geçirecek
Kış için geliyorlar.

Avrupa’da yaşanan enerji krizi sebebiyle Avrupalılar, kışı Türkiye’de geçirmek için harekete geçti. Avrupa’da süpermarket zincirleri tur satışlarına başladı. Türkiye’deki turizm sektörü temsilcileri, kış rezervasyonlarının geçen yıla göre yüzde 25 oranında arttığını söyledi. Rusya’nın doğal gaz vanalarını kapatmasıyla Avrupa’da başlayan alternatif arayışının bir ucu Türkiye’ye dayandı.

600 EURODAN BAŞLIYOR

Almanya’daki turizm acenteleri, kışı Türkiye’de geçirmek isteyen Almanlara tur paketleri hazırladı. Bazı tur operatörleri dev zincir marketlerle anlaşarak tur paketlerini satışa sundu. Gidiş-dönüş uçak bileti dahil 22 günlük paketlerin fiyatı 600 eurodan başlıyor. Bazı marketlerin şimdiden tüm kontenjanları doldurduğu belirtiliyor.

TURİZM 12 AYA ÇIKABİLİR

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, kış sezonu rezervasyonlarının geçen yıla göre yüzde 25 seviyelerinde arttığını söyledi. İşler, “Sağlık turizmi ağırlıklı bir modelleme ve daha çok emekli Avrupalılar tercih ediyor. Bu avantaj iyi değerlendirilir ve işlenirse kış aylarında atıl olan yerler aktifleşecektir. Böylece, Türkiye’de turizm 12 aya yayılmış olacak” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE KIŞ DAHA UCUZ

Türkiye’nin uluslararası arenada doğal gaz politikasını doğru yönettiğinin altını çizen İşler, bunun turizm sektörüne olumlu yansıdığını dile getirdi. Avrupa’da enerji sorunları sebebiyle en çok emeklilerin arayışa girdiğini belirten İşler, “Avrupa’da bir emekli aylık maaşını kendi evinde doğal gaz yakıp, elektrik tüketip, gıdaya harcadığı zaman başa baş noktasına geliyor. Kendi ülkeleri yerine o parayı burada harcadıklarında hem hiçbir masraf yapmıyorlar hem de tatil yapıyorlar. Aynı zamanda artan parayla sağlıklı yaşlanmaları için gerekli yatırımları yapıyorlar” dedi.

TURİZM ON İKİ AYA YAYILACAK

Artan talepler doğrultusunda hazırlık yaptıklarını belirten İşler, şunları kaydetti: “15 günlük ve bir aylık konaklama paketleri hazırlıyoruz. Sağlık turizmi ağırlıklı olan, bir turizm modellemesi söz konusu. Şehir, araştırma hastaneleri, özel kliniklerin çok sayıda olduğu, kaliteli sağlık hizmetlerinin verildiği üç merkez olan İstanbul, İzmir ve Antalya’ya talep çoğunlukta. Beş yıldızlı oteller tercih ediliyor. Bu tabii ki bizim döviz girdimizi ve istihdamı artıracak.”

Rezervasyonlar artıyor

  • Mehmet İşler, kış sezonu rezervasyonlarının önümüzdeki günlerde nasıl seyredeceği konusunda şu değerlendirmelerde bulundu: “Ciddi bir çalışma var. Turizmciler, bu çalışmaların önümüzdeki aylara yansıması konusunda umutlu. Fakat yaz tatilindeki gibi bir turist akını yok. Şimdiki rezervasyonlar geçen yıla göre yüzde 20-25 artmış durumda. Fakat bunun yüzde 50’lere ya da 70’lere ulaşıp ulaşmayacağını ilerki tarihlerdeki rezervasyon akışı gösterecektir.”

Ocak'a kadar doluyuz

Yeni Şafak Alman marketlerinin yer ayırdığı otellerden birisine ulaştı. Antalya’da bulunan otelin yetkilileri, “22 günlük gruplar halinde misafirlerimizi ağırlıyoruz. Ocak ayına kadar rezervasyonlar doldu. Genelde 5 yıldızlı otelleri tercih ediyorlar. Ocak ayından sonra rezervasyonların daha da artmasını bekliyoruz. Fiyatlandırma konusunda biz tur operatörleri ile anlaşıyoruz, onlar da kendi fiyatlarını belirleyip satıyor.” İfadelerini kullandı

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