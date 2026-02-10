Avukatlar aracılığıyla haber ağı kurmuş

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan bazı isimlerin, denetimsiz yazışmalar yaptığı ortaya çıktı. Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile danışmanı Murat Ongun’un başını çektiği bazı şüphelilerin cezaevi denetiminden geçirilmeden yazdıkları özel notların iş insanları, gazeteciler, medya çalışanları ve avukatlara gönderdiği iddia edildi. Cezaevinden dışarı gönderilen el yazısı notlarda, yasal zorunluluk olan “görüldü” kaşesinin bulunmaması dikkat çekti.

Cezaevlerinde tutuklu bulunan hükümlü ve şüphelilerin tüm yazışmalarının infaz mevzuatı gereği kontrol edilerek “görüldü” kaşesiyle onaylanması gerekiyor. Ancak İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan bazı şüphelilerin kaleme aldığı özel notların bu denetimden geçmediği iddia edildi. El yazısı notların avukat görüşleri sırasında cezaevi dışına çıkarıldığı öne sürüldü. Bu yöntemle cezaevi idaresi devre dışı bırakıldığı belirtildi.

İNFAZ İHLALİ YAPILIYOR

Paylaşılan örnek notlarda, soruşturma sürecine ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra siyasi mesajlar ve kamuoyuna yönelik çağrıların bulunduğu ifade edildi. Yazışmalarda cezaevi idaresine ait herhangi bir resmi mühür ya da denetim izine rastlanmaması, infaz ihlali tartışmalarını güçlendirdi. Hukukçular, avukat-müvekkil görüşmelerinin savunma hakkı kapsamında gizli olduğunu ancak bu hakkın üçüncü kişilere mesaj iletmek için kullanılamayacağını vurguluyor. İddialara ilişkin inceleme başlatması bekleniyor.

Korumasına adli kontrol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce 7 Şubat'ta gözaltına alınan İmamoğlu’nun koruması B.K'nın işlemleri tamamlandı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren B.K, yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Hakimlik, B.K. hakkında adli kontrol kararı verdi.







