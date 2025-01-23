Elazığ'da madende iş kazası: Ayağına kayaç düşen madenci yaralandı

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir madende patlama ve göçük olduğu iddia edilmişti.

Resmi X hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakanlık, bir maden işçisinin dizine kayaç düşmesi nedeniyle yaralandığını ve tedavi altına alındığını bildirdi.

Elazığ Valiliği, Palu ilçesindeki krom madeni ocağında kavlak sökümü sırasında kaya düşmesi sonucu iş kazası olduğunu, kazayla ilgili adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, "Olay sırasında maden ocağında bulunan 2 işçinin kendi imkanlarıyla çıkmayı başardığı tespit edilmiştir. İşçilerden birinin ayağında kırık olabileceği değerlendirilmiş, tedavisi yapılmak üzere Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevki sağlanmıştır. Konu ile ilgili adli işlem başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.