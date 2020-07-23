Ayasofya'nın en genç müezzini: Alpcan Çelik kimdir?
Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra kılınacak ilk namaz için saatler kaldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,
tarihi yapının din görevlilerini açıkladı. Alpcan Çelik müezzin kayyımlardan biri oldu. Müslüman aleminin heyecanla beklediği namaz öncesi Çelik'in hayat hikayesi en çok arananlar arasına girdi. İşte Çelik hakkında bilinmeyenler...
İstanbul’un fethinin sembolü Ayasofya, 89 yıl sonra esaretten kurtuldu. Danıştay, 1934’te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya’ya yeniden cami statüsü verdi. Tarihi yapıda ilk namaz yarın kılınacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinleri açıkladı. İşte tarihi yapının müezzin kayyımlardan biri olan Alpcan Çelik'in başarı hikayesi...
1993 yılında dünyaya gelen Alpcan Çelik, küçük yaşlarda Kuran-ı Kerim'i okumayı öğrend. Kısa sürede Kuran-ı Kerim'in tamamını ezberleyerek Hafızlık belgesini aldı. Hafız Çelik, kıraat derslerini İstanbul Bahçelievler'de bulunan Hafız Ali Camii Kuran Kursunda aldı, hocası ise hafız Selman Okumuş'tu.