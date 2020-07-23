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Gündem Ayasofyanın en genç müezzini Alpcan Çelik kimdir?
İSTANBUL

Ayasofya'nın en genç müezzini: Alpcan Çelik kimdir?

Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra kılınacak ilk namaz için saatler kaldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,

tarihi yapının din görevlilerini açıkladı. Alpcan Çelik müezzin kayyımlardan biri oldu. Müslüman aleminin heyecanla beklediği namaz öncesi Çelik'in hayat hikayesi en çok arananlar arasına girdi. İşte Çelik hakkında bilinmeyenler...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alpcan Çelik
Alpcan Çelik

İstanbul’un fethinin sembolü Ayasofya, 89 yıl sonra esaretten kurtuldu. Danıştay, 1934’te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya’ya yeniden cami statüsü verdi. Tarihi yapıda ilk namaz yarın kılınacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinleri açıkladı. İşte tarihi yapının müezzin kayyımlardan biri olan Alpcan Çelik'in başarı hikayesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığının hazırladığı Ayasofya için bestelenen ve 9 dilde seslendirilen eseri Twitter hesabından paylaştı. Kırgızca, Boşnakça, Arnavutça, Azerice, Kürtçe, Svahili, Arapça, Bengalce'nin kullanıldığı eserde birçok ünlü şarkıya imza atan ünlü müzisyen ve piyanist Yücel Arzen Türkçe seslendirmeyi icra etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında 'Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, iz de senin...' ifadelerini kullandı.

Diyanet açıkladı: Ayasofya baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir?
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Diyanet açıkladı: Ayasofya baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir?

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya açıklaması: Cami sabaha kadar açık olacak
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya açıklaması: Cami sabaha kadar açık olacak

Küçük yaşta hafız oldu

1993 yılında dünyaya gelen Alpcan Çelik, küçük yaşlarda Kuran-ı Kerim'i okumayı öğrend. Kısa sürede Kuran-ı Kerim'in tamamını ezberleyerek Hafızlık belgesini aldı. Hafız Çelik, kıraat derslerini İstanbul Bahçelievler'de bulunan Hafız Ali Camii Kuran Kursunda aldı, hocası ise hafız Selman Okumuş'tu.

'Ayasofya'ya gelenler yanlarında 4 şey getirsin: Maske, seccade...'
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'Ayasofya'ya gelenler yanlarında 4 şey getirsin: Maske, seccade...'
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya Camii açılışı nedeniyle alınan tedbirleri açıkladı. Ayasofya'da yarın 5 farklı açık alanda namaz kılınacağını söyleyen Yerlikaya, 'Vatandaşlarımızdan yanlarında 4 şey getirmesini rica ediyorum; maske, seccade, sabır ve anlayış' dedi.

Ayasofya'nın dirilişi: Seksen altı yıllık sürgün bitti
GÜNDEM
Ayasofya'nın dirilişi: Seksen altı yıllık sürgün bitti

Vuslat yarın: Ayasofya Camii 86 yıllık aranın ardından yarın cemaatine kavuşuyor
HAYAT
Vuslat yarın: Ayasofya Camii 86 yıllık aranın ardından yarın cemaatine kavuşuyor
  • Edirne Selimiye Camii İmam Hatibi olarak görev yapmakta olan Hafız Alpcan Çelik, 2014 yılında düzenlenen 'Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma' adlı yarışmada Dünya birincisi olmuştur.
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