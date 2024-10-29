Ayder Yaylası’nın çehresi güzelleşti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ayder Yaylası için başlattığı ‘Ayder Yenileme ve Koruma Projesi’ni tamamladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılındaki talimatının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ‘Ayder Yenileme ve Koruma Projesi’ni başlattı. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda öncelikle 5 otel kamulaştırılıp yeşil alan vasfına kavuşturuldu. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yöresel mimariyle doğal dokuya uygun 52 odalı apartlar inşa edildi. Çevre ve görüntü kirliliğine neden olan kaçak salıncakların kurulduğu bölgeler, Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü tarafından ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ ilan edildi. Salıncaklar söküldü.
GÜZELLİK KATTIK
Yayladaki trafik sorununun çözümü için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, atık su tesisi için ise İller Bankası AŞ (İLBANK) devreye girdi. Bin 650 araçlık otopark ve atık su arıtma tesisi kazandırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ayder Yaylası'nın görüntülerini, "Son zamanlarda Ayder’e hiç gittiniz mi? Doğa harikası Ayder’in güzelliğine güzellik kattık" notuyla paylaştı.