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Ayder Yaylası’nın çehresi güzelleşti

Ayder Yaylası’nın çehresi güzelleşti

04:0029/10/2024, Salı
G: 29/10/2024, Salı
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Ayder Yaylası
Ayder Yaylası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ayder Yaylası için başlattığı ‘Ayder Yenileme ve Koruma Projesi’ni tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılındaki talimatının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ‘Ayder Yenileme ve Koruma Projesi’ni başlattı. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda öncelikle 5 otel kamulaştırılıp yeşil alan vasfına kavuşturuldu. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yöresel mimariyle doğal dokuya uygun 52 odalı apartlar inşa edildi. Çevre ve görüntü kirliliğine neden olan kaçak salıncakların kurulduğu bölgeler, Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü tarafından ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ ilan edildi. Salıncaklar söküldü.


GÜZELLİK KATTIK

Yayladaki trafik sorununun çözümü için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, atık su tesisi için ise İller Bankası AŞ (İLBANK) devreye girdi. Bin 650 araçlık otopark ve atık su arıtma tesisi kazandırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ayder Yaylası'nın görüntülerini, "Son zamanlarda Ayder’e hiç gittiniz mi? Doğa harikası Ayder’in güzelliğine güzellik kattık" notuyla paylaştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede aileye yeni yuvasında sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde, TOKİ’ye yaptırılan ve tamamlanan 29 bin 311 afet konutunun anahtar teslimi töreni Hatay’ın Antakya ilçesi Gülderen Konutları’nda yapıldı. Anahtar teslim töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde evleri yıkılan İpek ailesini yeni yuvasında ziyaret etti. Ailenin 3 çocuğuna hediye getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyareti aileye büyük mutluluk yaşattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evlerini ziyaret ettiğini söyleyen Ahmet İpek, "Bugünkü misafirimiz Cumhurbaşkanımız oldu. Evimize gelip, bizi ziyaret ettiler. Çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Verdikleri ev çok güzel, her şey son sistem" dedi.


#ayder yaylası
#türkiye
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

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