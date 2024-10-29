Ayder Yaylası’nın çehresi güzelleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde, TOKİ’ye yaptırılan ve tamamlanan 29 bin 311 afet konutunun anahtar teslimi töreni Hatay’ın Antakya ilçesi Gülderen Konutları’nda yapıldı. Anahtar teslim töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde evleri yıkılan İpek ailesini yeni yuvasında ziyaret etti. Ailenin 3 çocuğuna hediye getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyareti aileye büyük mutluluk yaşattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evlerini ziyaret ettiğini söyleyen Ahmet İpek, "Bugünkü misafirimiz Cumhurbaşkanımız oldu. Evimize gelip, bizi ziyaret ettiler. Çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Verdikleri ev çok güzel, her şey son sistem" dedi.