Gündem Civcivlerini değil, yolu yarıda bıraktı
AYDİN

Civcivlerini değil, yolu yarıda bıraktı

Otobüsle seyahat eden yolcunun bagajda bir kolide bulunan civcivleri koku yayınca diğer yolcular rahatsız olup şikayetçi oldu. Yolculara kızan şahıs civcivlerini de yanına alarak Aydın otogarında otobüsten inerek uzaklaştı.

Haber Merkezi İHA
Aydın haber: Civcivlerini değil, yolu yarıda bıraktı
İsmi öğrenilemeyen yolcu bagaj kısmında koli içerisindeki civcivleri alarak otobüsten inerek uzaklaştı.

İlginç olay Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mersin istikametinden Aydın’a seyir halinde olan özel bir otobüs firmasında seyahat eden bir kişiye ait, bagaj kısmında yer alan civcivlerin koku yaptığı iddiasında bulunan yolcular, durumu otobüs şoförüne iletti.

Otobüs şoförü şikayet üzerine Aydın otogarında otobüsü durdurarak polis ekiplerine haber verdi. Yapılan şikayete sinirlenen ismi öğrenilemeyen yolcu bagaj kısmında koli içerisindeki civcivleri alarak otobüsten inerek uzaklaştı.

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Otogara gelen polis ekipleri ise olayla ilgili tutanak tuttu. Polis ekiplerinin işleminin ardından otobüs yoluna devam ederken, koku yaptığı gerekçesi ile civcivlerini alıp otobüsten inerek uzaklaşan yolcu ise merak konusu oldu.

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