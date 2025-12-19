Yeni Şafak
Aydın'da göçmen operasyonları: 3 ayda 289 kişi kurtarıldı

Aydın’da göçmen operasyonları: 3 ayda 289 kişi kurtarıldı

12:4619/12/2025, Cuma
IHA
Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre Aydın’da Eylül ayında 25’i çocuk 152 düzensiz göçmen, Ekim ayında 9’u çocuk 62 düzensiz göçmen, Kasım ayında ise 20’si çocuk 75 düzensiz göçmen kurtarıldı.2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Aydın’ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yunan sahil güvenliği tarafından geri itilerek ölüme terk edilen düzensiz göçmenler için yapılan çalışmalar, hız kesmezken Eylül, Ekim ve Kasım aylarında toplam 54’ü çocuk 289 düzensiz göçmen kurtarıldı. Son 3 ayda toplam 11 olay meydana gelirken, kurtarılan düzensiz göçmenler ise sağlık kontrollerinin ardından Aydın Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Yunanistan tarafından Türk karasularına itilerek ölüme terk edilen düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kısa sürede kurtarılırken, kurtarılma anları ise anbean kameralara yansıdı. Ayrıca yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.






