Aydın’da göçmen operasyonları: 3 ayda 289 kişi kurtarıldı

Aydın’ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yunan sahil güvenliği tarafından geri itilerek ölüme terk edilen düzensiz göçmenler için yapılan çalışmalar, hız kesmezken Eylül, Ekim ve Kasım aylarında toplam 54’ü çocuk 289 düzensiz göçmen kurtarıldı. Son 3 ayda toplam 11 olay meydana gelirken, kurtarılan düzensiz göçmenler ise sağlık kontrollerinin ardından Aydın Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.