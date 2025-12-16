Durdurulan araçta 15 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı otoyol jandarma ekipleri, E-80 Avrupa otoyolunda bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada; aralarında kadın ve çocukların da olduğu toplam 15 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yapan A.T. de gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.T. tutuklanırken, kaçak göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.