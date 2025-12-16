Durdurulan araçta 15 kaçak göçmen yakalandı

Yeni Şafak
16:2516/12/2025, Salı
DHA
Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
Tekirdağ'da durdurulan araçta yapılan kontrollerde 15 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 1 organizatör tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı otoyol jandarma ekipleri, E-80 Avrupa otoyolunda bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada; aralarında kadın ve çocukların da olduğu toplam 15 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yapan A.T. de gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.T. tutuklanırken, kaçak göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.



