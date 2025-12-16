İzmir açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı

Önceki gün sabah saat 06.40’ta Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları TCSG-35 ve KB-38 sevk edildi. Ekipler tarafından lastik bot içerisindeki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.