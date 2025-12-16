Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı

10:0616/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
İzmir
İzmir

İzmir’in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botlardaki toplam 68 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Önceki gün sabah saat 06.40’ta Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları TCSG-35 ve KB-38 sevk edildi. Ekipler tarafından lastik bot içerisindeki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aynı gün saat 06.45’te ise Dikili ilçesi açıklarında benzer bir olay yaşandı. Motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan lastik botun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu TCSG-907 bölgeye yönlendirildi. Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.




#İzmir
#Çeşme
#göçmen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 16 ARALIK 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi