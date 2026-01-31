Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın'da kanala düşen köpek kurtarıldı

Aydın'da kanala düşen köpek kurtarıldı

22:5231/01/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
İtfaiye ekipleri tarafından koruma altına alınan köpek Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından koruma altına alınan köpek Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde sulama kanalına düşen köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde sulama kanalına düşen köpeği Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kurtardı.

Olay, Balıkköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sokak köpeği sulama kanalına düştü. Köpeğin kanala düştüğünü fark eden vatandaşlar kendi imkanları ile köpeği kanaldan çıkartamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Kanala inen ekipler köpeği kanaldan kurtardı. İtfaiye ekipleri tarafından koruma altına alınan köpek Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi.


#Aydın
#kanal
#köpek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT Benzeri Erken Emeklilik Şeması Ortaya Çıktı! 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Erken Emeklilik Prim Yaş Tablosu Oluştu