Aydın'da kanala düşen köpek kurtarıldı

Olay, Balıkköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sokak köpeği sulama kanalına düştü. Köpeğin kanala düştüğünü fark eden vatandaşlar kendi imkanları ile köpeği kanaldan çıkartamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Kanala inen ekipler köpeği kanaldan kurtardı. İtfaiye ekipleri tarafından koruma altına alınan köpek Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi.