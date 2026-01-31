Sivriada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Tekne emniyete alındı.
Marmara Denizi Sivriada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarılarak emniyete alındı.
Marmara Denizi Sivriada açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sivriada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 7,5 metre boyundaki tekne, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek, Sivriada'da emniyete alındı." ifadeleri kullanıldı.
#Marmara Denizi
#Sivriada
#tekne