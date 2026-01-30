Yeni Şafak
Kayseri'de meydana gelen ani tipi kazaya neden oldu: Yardıma ekipler koştu

23:3130/01/2026, Cuma
IHA
Aniden bastıran tipi sonucu belediye otobüsünün de bulunduğu birçok araç kazaya karıştı.
Kayseri’nin Hacılar ilçesinde aniden bastıran tipinin yol açtığı kazalarda 3 kişi yaralanırken, kara saplanan otobüs AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde aniden bastıran tipi nedeniyle meydana gelen kazalarda 3 kişi yaralandı. Kara saplanan otobüs AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erciyes-Hacılar yolunda aniden bastıran tipi nedeni ile belediye otobüsünün de bulunduğu birçok araç kazaya karıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazada kara saplanan otobüs ise AFAD ekiplerinin çalışmaları ile saplandığı yerden kurtarıldı.


