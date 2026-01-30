Kayseri'de meydana gelen ani tipi kazaya neden oldu: Yardıma ekipler koştu

Edinilen bilgiye göre, Erciyes-Hacılar yolunda aniden bastıran tipi nedeni ile belediye otobüsünün de bulunduğu birçok araç kazaya karıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.