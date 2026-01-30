Vatandaşlar yağmur sonrası su basan evlerde mahsur kaldı

Adana’da etkili olan sağanak yağış sonrası Yüreğir ilçesinde bazı evleri su bastı. Mahsur kalan yaşlı ve engelli vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin botlarla yaptığı çalışmayla kurtarılarak tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.
Kentte sağanak yağış sonrası Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi’nde bazı evleri su bastı. Evlerde bulunan yaşlı ve engelli bireyler mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sokakta bot ile evlerin bulunduğu yere gitti. Mahsur kalan kişiler kurtarılarak, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.