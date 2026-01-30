Yeni Şafak
Vatandaşlar yağmur sonrası su basan evlerde mahsur kaldı

Vatandaşlar yağmur sonrası su basan evlerde mahsur kaldı

22:4230/01/2026, Cuma
İtfaiye ekipleri mahsur kalanları botla tahliye etti.
İtfaiye ekipleri mahsur kalanları botla tahliye etti.

Adana’da etkili olan sağanak yağış sonrası Yüreğir ilçesinde bazı evleri su bastı. Mahsur kalan yaşlı ve engelli vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin botlarla yaptığı çalışmayla kurtarılarak tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Adana’da sağanak yağış sonrası su basan evlerde bulunan yaşlı ve engelli bireyler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kentte sağanak yağış sonrası Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi’nde bazı evleri su bastı. Evlerde bulunan yaşlı ve engelli bireyler mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sokakta bot ile evlerin bulunduğu yere gitti. Mahsur kalan kişiler kurtarılarak, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.



