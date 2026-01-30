Adana’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Evler sular altında kaldı ulaşım durdu

Adana’da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Sarıçam ilçesinde birçok ev ve apartmanı su basarken, bazı bina sakinleri bulundukları yerlerde mahsur kaldı. İlçedeki Yörükoğlu Apartmanı’nın bahçesi tamamen sular altında kalırken, apartmanın giriş kapısına ulaşım kesildi.

1 /6 Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda park halindeki araçlar suya gömüldü.

2 /6 Yüreğir Devlet Hastanesi’nden çıkan vatandaşlar, suyla dolan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda karşıya geçmekte zorlandı. Bölgede tahliye çalışması yapan ekipler, vatandaşları iş makineleri yardımıyla güvenli alanlara taşıdı.

3 /6 Yüreğir ilçesine bağlı Kabaktepe Mahallesi’nde ise çok sayıda sokak ile Yeşil Bulvar adeta göle döndü.

4 /6 Yayalar yağıştan korunmak için iş yerlerine sığınırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bulvar üzerindeki sulama kanalında su seviyesinin kritik noktaya ulaştığı bildirildi.

5 /6 Öte yandan Adana–Kozan kara yolunun Kılıçlı mevkiinde yol tamamen suyla kaplandı. Sel sularına kapılan iki otomobil sürüklendi, bölgede trafik durma noktasına geldi.