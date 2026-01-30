Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Adana’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Evler sular altında kaldı ulaşım durdu

Adana’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Evler sular altında kaldı ulaşım durdu

17:3630/01/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber

Adana’da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Sarıçam ilçesinde birçok ev ve apartmanı su basarken, bazı bina sakinleri bulundukları yerlerde mahsur kaldı. İlçedeki Yörükoğlu Apartmanı’nın bahçesi tamamen sular altında kalırken, apartmanın giriş kapısına ulaşım kesildi.

Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda park halindeki araçlar suya gömüldü.

Yüreğir Devlet Hastanesi’nden çıkan vatandaşlar, suyla dolan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda karşıya geçmekte zorlandı. Bölgede tahliye çalışması yapan ekipler, vatandaşları iş makineleri yardımıyla güvenli alanlara taşıdı.

Yüreğir ilçesine bağlı Kabaktepe Mahallesi’nde ise çok sayıda sokak ile Yeşil Bulvar adeta göle döndü.

Yayalar yağıştan korunmak için iş yerlerine sığınırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bulvar üzerindeki sulama kanalında su seviyesinin kritik noktaya ulaştığı bildirildi.

Öte yandan Adana–Kozan kara yolunun Kılıçlı mevkiinde yol tamamen suyla kaplandı. Sel sularına kapılan iki otomobil sürüklendi, bölgede trafik durma noktasına geldi.

Yetkililer, yolda mahsur kalan araçların kaldırılması ve ulaşımın yeniden sağlanması için çalışma başlattı.

#Adana
#sağanak
#ulaşım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En pahalı telefon numarası olarak rekor kırdı! 871 bin dolara satın alındı