Evinde kilolarca bonzai yapacak hammadde ele geçirildi: "Uygun bulunca toplu alıyorum, içiciyim" dedi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli E.A.’nın (35) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler şüphelinin oturduğu eve baskın yaptı. Yapılan baskında poşet içerisinde 89 paket halinde toplam 49, 83 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen hammaddeden 4 kilo 983 gram bonzai üretildiği belirtildi.