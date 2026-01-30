Yeni Şafak
Evinde kilolarca bonzai yapacak hammadde ele geçirildi: "Uygun bulunca toplu alıyorum, içiciyim" dedi

Evinde kilolarca bonzai yapacak hammadde ele geçirildi: "Uygun bulunca toplu alıyorum, içiciyim" dedi

10:0430/01/2026, Cuma

10:0430/01/2026, Cuma
IHA
Yapılan baskında poşet içerisinde 89 paket halinde toplam 49, 83 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi.
Yapılan baskında poşet içerisinde 89 paket halinde toplam 49, 83 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Adana’da bir evde 4 kilo 983 gram bonzai yapılacak hammadde ele geçirilen şüpheli yakalanıp tutuklanırken, "Kullanıyorum, uygun bulduğum zamanlar toplu alıyorum" dediği öğrenildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli E.A.’nın (35) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler şüphelinin oturduğu eve baskın yaptı. Yapılan baskında poşet içerisinde 89 paket halinde toplam 49, 83 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen hammaddeden 4 kilo 983 gram bonzai üretildiği belirtildi.



