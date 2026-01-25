Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın’da otomobil şarampole devrildi: İki kişi ağır yaralandı

Aydın’da otomobil şarampole devrildi: İki kişi ağır yaralandı

23:5425/01/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü N.A. ile yolcu Z.A. ağır yaralandı. Yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, sürücü daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Nazilli ilçesine bağlı kırsal Durasıllı Mahallesi’nde meydana geldi. N.A.'nın (46) kontrolünü yitirdiği 20 AIF 223 plakalı otomobil, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ve yolcu konumunda bulunan Z.A., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda bulundukları yerden çıkarıldı. Ambulansa alınan ve durumları ağır olan yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü N.A., buradaki ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


#Aydın
#şarampol
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Berat Gecesi 2026 ne zaman? Berat Şaban ayının kaçıncı gecesi? Diyanet takviminde tarihi belli oldu