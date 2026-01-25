Yeni Şafak
Düzce’de ambulans devrildi: 2 yaralı

Düzce’de ambulans devrildi: 2 yaralı

13:5525/01/2026, Pazar
DHA
Düzce’de özel bir hastaneye ait ambulansın bariyerlere çarparak devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde kuzey çevre yolunda meydana geldi. C.T. idaresindeki özel bir hastaneye ait 34 JY 7510 plakalı ambulans yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ambulans şoförü C.T. ile sağlık personeli Ç.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ambulansın hasta naklinden döndüğü belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





#Düzce
#ambulans
#kaza
