Aydos Ormanları'ndan korkutan yangın: Bir ayda ikinci kez Geçtiğimz ay da alevlere teslim olan İstanbul Aydos Ormanları'nda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın bölgede yükselen alevler vatandaşları tedirgin ederken, dumanlar birçok ilçeden yakasından görüldü. Kısa sürede söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi 26 Eylül 2020, 16:46 Son Güncelleme: 26 Eylül 2020, 17:11 DHA