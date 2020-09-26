Aydos Ormanları'ndan korkutan yangın: Bir ayda ikinci kez

İstanbul Pendik, Kartal ve Sultanbeyli ilçe sınırları içinde yer alan Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesine helikopter de havadan destek verdi.
Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü. Polis yangına ilişkin soruşturma başlattı.
Geçtiğimiz ay da yangın çıkmıştı
Aydos'ta geçtiğimiz ay da yangın çıkmıştı. İtfaiye ekiplerin müdahalesi sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınmıştı. Olayın ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "İstanbul Aydos yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ormanlarımız geleceğimizdir. Lütfen daha dikkatli olalım" ifadelerine yer vermişti.