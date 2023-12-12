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Ayılar 36 kovanı parçaladı binlerce arı telef oldu

Kütahya'nın Ömerfakı Köyü'nde arazide bulunan 36 arı kovanı ayılar tarafından parçalandı. Binlerce arı telef olurken, kovan sahibi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne zarar tespiti için başvuruda bulundu.

Semih Bozkuş
00:49 - 12/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Ayılar kovanları parçaladı.
Ayılar kovanları parçaladı.

Emet'te ayılar 36 kovanı parçaladı, arılar telef oldu.

Kütahya'nın Emet ilçesi Ömerfakı Köyü'nde bir üreticiye ait 36 kovan ayılar tarafından parçalanırken, kovanlardaki binlerce arı telef oldu.


Ömerfakı-Düşecek köyleri arasındaki arazide 36 arı kovanı bulunan İsmail Canbaz, sabah araziye geldiğinde kovanlarının tamamına yakınının ayılar tarafından parçalandığını gördü. Gördükleri karşısında şoka uğrayan Canbaz, zararının çok büyük olduğunu belirterek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne zarar tespiti için başvuruda bulundu.


Ayıların parçaladığı arı kovanları bir köylü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



#Kütahya
#Emet
#Ayı
#Kovan
#Parçalama
1 saat önce
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