Gündem Ayının saldırdığı çoban, canını kurtarmak için uçurumdan atladı
ARDAHAN

Ardahan'da ayının saldırdığı çoban, canını kurtarmak için uçurumdan atladı

Ayının saldırdığı çoban, canını kurtarmak için uçurumdan atladı

Ardahan'ın Bağdeşen köyünde, koyun otlatan Onur Beşli (24), ateş yakmak için odun topladığı sırada karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı. Saldırıdan kurtulmak için uçurumdan atlayan Beşli, hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi IHA
Jandarma ve sağlık ekipleri yaralı şahsı kurtardı.
Jandarma ve sağlık ekipleri yaralı şahsı kurtardı.

Yaylada koyun otlatan Onur Beşli, ateş yakmak için odun topladığı sırada kayalık bölgede ayı ile karşılaştı. Beşli, ayının pençe darbesiyle başından ve bacağından yaralandı. Beşli, ayının saldırısından kurtulmak için uçurumdan atladı. Beşli'nin peşini bırakmayan ayı, köpeklerin gelmesiyle olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Bir süre baygın kalan Beşli, kendisine gelince Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yuvarlandığı kayalık bölgeden çıkarılan Beşli, Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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