Ayının saldırdığı çoban, canını kurtarmak için uçurumdan atladı

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Aydın’da adres sormak ücretli oldu: Yazıyı gören geri dönüyor

Aydın’da bir esnaf kendisine sürekli adres sorulmasından sıkılınca iş yeri girişine ‘adres sormak 5 TL’ yazısı astı. Adres soranlar yüzünden kendi işini yapamadığını kaydeden esnaf Ali Demir, “Günde birçok kişi gelerek adres soruyor. İşime konsantre olmak isterken adres soranlar yüzünden tüm dikkatim dağılıyor. Müşteri gibi yaklaşıp adres soranlar var. Bazen de müşterim ile ilgilenirken araya giriyorlar" dedi.