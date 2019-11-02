Gündem Ayının saldırdığı çoban, canını kurtarmak için uçurumdan atladı
ARDAHAN

Ayının saldırdığı çoban, canını kurtarmak için uçurumdan atladı

Ayının saldırdığı çoban, canını kurtarmak için uçurumdan atladı

Ardahan'ın Bağdeşen köyünde, koyun otlatan Onur Beşli (24), ateş yakmak için odun topladığı sırada karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı. Saldırıdan kurtulmak için uçurumdan atlayan Beşli, hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Ardahan'da yaşayan çoban ayının saldırmasıyla uçurumdan atladı.
Ardahan'da yaşayan çoban ayının saldırmasıyla uçurumdan atladı.

Olay, öğleden sonra Bagdeşen köyü yaylasında meydana geldi. Yaylada koyun otlatan Onur Beşli, ateş yakmak için odun topladığı sırada kayalık bölgede ayı ile karşılaştı. Beşli, ayının pençe darbesiyle başından ve bacağından yaralandı.

DHA
Onur Beşli, ateş yakmak için odun topladığı sırada kayalık bölgede ayı ile karşılaştı.

Beşli, ayının saldırısından kurtulmak için uçurumdan atladı. Beşli'nin peşini bırakmayan ayı, köpeklerin gelmesiyle olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

DHA
Onur Beşli'nin peşini bırakmayan ayı, köpeklerin gelmesiyle olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Bir süre baygın kalan Beşli, kendisine gelince Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yuvarlandığı kayalık bölgeden çıkarılan Beşli, Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ayı saldırısına uğrayan vatandaş:
OYNAT 02:36
Ayı saldırısına uğrayan vatandaş: "Ayının dilini tuttum.."
Giresun'un Alucra ilçesinde mantar aramaya çıkan köylüye ayı saldırdı. Yanında yavruları olan ayı Şerif Tokmak'a saldırdı. Yaklaşık 35-40 dakika ayının saldırısında kurtulmaya çalışan Şerif Tokmak, yaralı olarak bölgeden uzaklaşmayı başardı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır bir şekilde yaralanan Şerif Tokmak, başından geçenleri anlatarak: "Can havliyle elimi ayının ağzına sokup dilini tuttum. Bundan dolayı ayının canı acıdığını düşünüyorum, dilini çektim bir süre sonra bırakınca benden uzaklaşarak kaçtı" dedi.


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Aydın’da adres sormak ücretli oldu: Yazıyı gören geri dönüyor

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Türkiye serin ve yağışlı havanın etkisine girecek

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Kamuda, mahalli idarelerde, meslek kuruluşları ve üniversitelerde görevli üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanları, yarından itibaren çakarlı araç kullanamayacak. Makam sahibi araç içinde ya da makam aracı konvoyda bulunmadığı zaman uyarı sistemleri kullanılmayacak. Yetkisiz çakar kullananlara 2 bin 4 liraya kadar varan idari yaptırım uygulanabilecek, kurallara uymayanların araçları trafikten men edilecek. Çakar sistemi, ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile devletin en üst protokolünde bulunan 29 makam tarafından kullanılabilecek. Trafik muayenesinde araçlarda mevzuat dışı sesli ve ışıklı uyarı sisteminin bulunması "ağır kusur" sayılacak.

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