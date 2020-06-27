AYM’den ByLock kararı: Tek başına mahkumiyet için yeterli

Anayasa Mahkemesi (AYM), FETÖ’nün gizli haberleşme programı ByLock’un yargılamalardaki delil durumuna ilişkin önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, ByLock’un tek başına mahkumiyete dayanak yapılmasının adil yargılama hakkını ihlal etmediğine karar verdi. İnfaz koruma memuru olarak görev yaparken FETÖ’den gözaltına alınan ve memuriyetine son verilen Ferhat Kara’nın, örgütün haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespit edildi. Kara, yazışma içerikleri de deşifre edilen ByLock’u kullanmadığını, ByLock’taki kişileri de tanımadığını iddia etti. İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesince yargılaması yapılan Kara, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Söz konusu karar, Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti. Sanık Kara, daha sonra AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu inceleyen AYM Genel Kurulu, dosyayı kabul edilemez buldu. AYM’nin kararında, ByLock verilerinin hukuka aykırı şekilde elde edildiği iddialarına ilişkin, MİT’in anayasal düzeni ortadan kaldırmayı amaçlayan FETÖ’yle ilgili istihbarat çalışmaları sırasında örgüt mensuplarının haberleşmelerinin sağlanması amacıyla geliştirildiği anlaşılan ve ana sunucusu yurt dışında bulunan ByLock’un tespit edildiği belirtildi.

HUKUKA AYKIRILIK YOK

Yargıtay’ın ByLock konusunda verdiği kararlara da dikkat çekilen ve bazı ByLock yazışmalarına da vurgu yapılan AYM’nin kararında, ByLock’un mahkumiyet kararında tek veya belirleyici delil olarak kullanılamayacağı iddiasına ilişkin de önemli tespitler yer aldı. Kararda, örgütsel amaçla kullanılması için tasarlanmış ByLock’un, FETÖ ile irtibatı olmayan bir kişinin -genel uygulama mağazaları ile bazı internet sitelerinde rastlayarak indirmesi durumunda bile- bir örgüt mensubunun yardımı olmaksızın kullanması ve başka kişileri arkadaş olarak ekleyip onlarla iletişim kurmasının imkansız olduğuna dikkat çekildi. AYM oy birliğiyle aldığı bu kararıyla, ByLock’un mahkumiyet için tek başına veya belirleyici delil olarak kabul edilebileceği bir kez daha vurgulamış oldu.

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