Aynı madende çalışıyorlardı: Kardeşi şehit oldu ağabey tedavi altında

Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralananlardan 6 kişi tedavilerinin yapılması için Sağlık Bakanlığına ait iki ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bugün sabah saatlerinden itibaren madencilerin yakınları da hastaneye akın etti. Başta Bartın olmak üzere farklı illerden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gelen aileler bekleyişin ardından toplu halde içeri alındı. Madenci İzzet Ak (42) 10 yıldır madende çalışıyordu, kardeşi Soner Ak (35) ise 4 yıldır çalışıyordu. Üç çocuk sahibi olan iki kardeşlerden Soner Ak hayatını kaybederken, İzzet Ak ise yaralandı.

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Kuzeni Adem Küçük, "Yaşanan olay herkesi üzdü. Sonuçta can kayıpları var. Genç insanlar, yaşlılar vefat ettiler. Umarım iyi olurlar. Dün gece geldiklerinden beri bekliyoruz. Bir yandan üzgünüz ama iyi haberler gelirse sevineceğiz. Madencilik çok anlamadığım bir şey ama ekmek işte. Ekmek için gökyüzüne de çıkılabiliyor, yerin altına da inilebiliyor. Hayat bu kadar ucuz olmamalı. 4 yıldır iki kardeş çalışıyorlardı. Ağabeyi burada, kardeşi göçük altında kaldı" diye konuştu.

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FOTOĞRAF 17 Gürdal Serenli'nin abisi Zekai Serenli ise kardeşiyle aynı fotoğrafta yer alan ve yine faciada hayatını kaybeden Rahman Özçelik'in de bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak şunları söyledi:<br><br>“Ah be kardeşim çok erken oldu bu ayrılık çok erken yaşta gittiniz maden şehitlerimize Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun.\" Hayatını kaybedenlerden Amasra'nın Kaman Köyü'nden Emrah Kaval'ın babası Hasan Kaval, sosyal medya hesabından oğlunun hayatını kaybettiğine ilişkin yazı paylaştı. Acılı baba Kaval, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:<br><br>“Oğlum Emrah Kaval TTK müessesinde geçirdiği kaza nedeniyle vefat etmiştir. Bugün öğle namazına müteakip defnedilecektir.\" Amasra'nın Aşağıdere Köyü'nden Enes Aydın'ın öğretmeni Muhammet Mustafa Yıldız da, “Başta mezun öğrencim Enes Aydın ve tüm diğer maden şehitlerimize rabbimden rahmet, ailelerine de sabır diliyorum. Başımız sağ olsun\" ifadelerini kullandı.<br> “GÜNEŞİ GÖREBİLMEK İÇİN KARANLIĞI KAZIYORUZ\"<br><br>Patlamada yaşamını yitiren Yasin Çelik'in, 5 Şubat 2021'de sosyal medya hesabından “Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz\" paylaşımı kaldı geride. Serhat Kahraman'ın kuzeni Rıfat Kahraman ise, \"Bartın'da maden ocağında yaşanan patlama sonucu kuzenimiz Serhat Kahraman şehit olmuştur. Cenazesi öğle namazına Karabük Kışla Köyü camisinde kılınacaktır\" paylaşımı yaptı.<br> Maden faciasında hayatını kaybeden Suat Demirkıran'ın ise geçen yıl, 7 Mart 1983 yılında Zonguldak'ın Armutçuk beldesindeki taş kömürü ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybedenleri manşetine taşıdığı gazetenin sayfasını hesabından paylaştığı görüldü.<br> Amasra'nın Kocaköy köyünden Orhan Altun'un arkadaşı ise vefat haberini “Kimsenin kalbini kırmamış, dostluğu ve arkadaşlığı ile gönüllerde taht kurmuş Orhan Altun abimin Amasya'da madende şehit olduğunu üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun kabri nurlarla dolsun\" ifadeleriyle paylaştı.<br> Rasim Bulut'un ablası da kardeşinin hayatını kaybetmesinin ardından, “Kardeşimiz Rasim Bulut'u maden kazası sonucu kaybettik. Rabbim geride kalanlara sabır versin. İkindi namazıyla Yaylacık Köyü'nden defnedilecek. Mekanı cennet olsun\" diye bir paylaşım yaptı Madencilerden geriye yürek yakan fotoğrafları kaldı Madencilerden geriye yürek yakan fotoğrafları kaldı: Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz Bartın'ın Amasra ilçesinde dün akşam 18.15 sıralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen maden faciasında hayatını kaybedenlerden geriye ailesiyle ve arkadaşlarıyla çekildikleri fotoğrafları kaldı. Ölüm haberini alan yakınları ise sosyal medya hesaplarından yürek yakan paylaşımlar yaptı.

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"SOYADI DA DENK GELDİ, YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Yaralananlardan 42 yaşındaki Remzi Taşkömür'ün Bartın'dan gelen kız kardeşi ise gözyaşlarını tutamayarak, "Ağabeyim Remzi Taşkömür'ün durumu kritik" dedi. Mehmet Taşkömür ise "Ağabeyim 12 yıldır çalışıyor. 42 yaşında kendisi. Ben de ağır işte çalışıyorum ama onunki daha kötü. Evde hep yolunu gözlerdik çünkü yerin 300 metre altına giriyordu hep endişeliydik. Doktorlardan bilgi alacağız. Soyadı da denk geldi, yapacak bir şey yok" diye konuştu.