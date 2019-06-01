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Aysel hocaya veda

Sabah okula giderken minibüs çarpan Aysel öğretmen yaşam mücadelesini kaybetti. Gözyaşları arasında toprağa verilen talihsiz kadını son yolculuğuna sevenleri uğurladı. Ailesinin yasa boğulduğu törende gözyaşları sel oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aysel Akın
Aysel Akın

Çalıştığı okulun önünde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen, dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. 28 Mayıs günü Yalova'da görev yaptığı okulun önünde dolmuştan inen 36 yaşındaki sınıf öğretmeni Aysel Akın'a, yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği esnada karşı yönden gelen başka bir minibüs çarptı. Yalova Devlet Hastanesi'nde iki gün yoğun bakımda kalan Aysel öğretmen önceki gün hayatını kaybetti. İki gün yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Aysel öğretmenin cenazesi morgdan alınıp Yalova Merkez Camii'ne getirildi.

Kaza anı böyle görüntülendi.

ÇOCUKLAR BABALARIYLA SAF TUTTU

Taziyeleri ölen öğretmenin kendisi gibi öğretmen eşi Hasan Akın ve kardeşi Serkan Kara kabul etti. Bu esnada Aysel Akın’ın annesi Neslihan Kara ve yakınları da tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenazeye ölen öğretmenin çocukları Uygar (6) ve Barkan Akın (9) da katıldı. Annelerinin tabutu başında el açıp dua eden minikler, cenaze namazında da babaları ile birlikte saf tuttu. Genç öğretmenin sevenleri törende gözyaşlarına hakim olamazken, Aysel öğretmen cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yalova Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

  • Şoför serbest
  • Aysel öğretmenin hayatını kaybettiği kazadan sonra gözaltına alınan minibüs sürücüsü serbest bırakıldı. 36 yaşındaki 2 çocuk annesi öğretmene çarparak ölümüne neden olan minibüs sürücüsü F.A.A., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi. Aysel öğretmen toprağa verilirken, ona çarpan sürücünün serbest kalması, sevenlerinin acısını ikiye katladı.

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