Ayşenur bugün Türkiye’de

İsrail’de keskin nişancı ateşiyle katledilen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı bugün Türkiye’ye getiriliyor. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eygi’nin naaşının Türkiye’ye nakledilmesiyle ilgili işlemlerin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından tamamlandığı belirtildi. Ben Gurion Havalimanı'ndan dün gece 23.45'te Bakü'ye giden naaşın bu sabah 08.35 THY uçağıyla İstanbul'a getirilmesi planlandı. Ayşenur için yarını öğle namazını müteakip Didim Merkez Camisi’nde tören düzenlenecek.

AYŞENUR'U BEKLİYORLAR

Eygi'nin ABD'de yaşayan babası Mehmet Suat Eygi, Aydın'ın Didim ilçesindeki evine geldi. Burada taziyeleri kabul eden baba Eygi'ye, kızı Özden, torunları ve damadı eşlik etti. Evin bahçesinde taziyeleri kabul eden Eygi, damadı Pakistan asıllı Hamid Mazhar Ali ve ailesi ile de görüştü. Eygi'nin ABD'de yaşayan annesi Rabia Birden Eygi de Yatağan ilçesindeki baba evine geldi. Ayakta durmakta güçlük çeken Eygi, konuşmak istemediğini söyledi.

CENAZE TÖRENİNE HAZIRLIK

Ayşenur'un Didim Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazı öncesi, cenaze evinin önüne taziyeye gelenler için de çadırlar kuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Didim İlçe Müdürlüğüne bağlı ekipleri taziye evinde maddi-manevi destek olmaları için görevlendirildi. Cenaze namazının kılınacağı camide de temizlik çalışmaları yapılırken burası da Türk bayraklarıyla donatıldı. Aynı zamanda polis bölgede güvenlik önlemleri de alıyor. Cenaze günü camiye çıkan tüm yollar kapatılacak. Öte yandan cenaze evinin bulunduğu 31'inci sokak ve etrafındaki diğer sokaklar şehit Ayşenur’un anısına Türk bayraklarıyla donatıldı. Cenaze evinin önüne taziyeye gelenler için çadırlar kuruldu. Taziye evinde yayın yapan basın mensupları içinde ayrı bir alan oluşturuldu.

20'li yaşlarında bilge bir kadındı

İsrail askerlerince başından vurularak şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi, ABD merkezli Wasat gönüllüsüydü. ABD'de İslam'ı tanıtmak ve Müslüman olmak isteyenlere ücretsiz eğitim veren Wasat'ın, 3 kurucusundan biri olan Samuel Chesneau, Eygi'yi anlattı. Eygi ile Seaatle'daki Merkez Koleji'nde öğrenciyken tanıştıklarını belirten Chesneau, "O zamanlar onun, yaşlı bir ruh, yıllarının ötesinde bir bilge, gerçekten şefkatli bir insan ve muazzam bir mizah anlayışına sahip derin bir düşünür olduğunu fark etmiştim. Onun sevgi dolu, çok yönlü, kendini ve Rabb'ini yakından anlayan bir insan olduğunu gördüm. Bu kadar genç yaşta, herkesin birbirine bağlı olduğunu ve diğerlerine yardım etmesi gerektiğini içselleştiren örnek biriydi" diye konuştu.

Samuel Chesneau

YARDIM MÜZAYEDESİ DÜZENLEDİ

Ayşenur'u en son Ramy Youssef (Filistin destekçisi ABD'li komedyen) komedi şovunun dışında gördüğünü belirten Chesneau, "Bana Filistin'e yardım toplamak amacıyla bir sanat müzayedesi düzenleyeceğini anlattı. Ki bu çabası da başarılı olmuştu. O, zamanının ötesindeydi. Biz sadece Yüce Allah'ın yarattığı bu güzel kulun bizim için kim olduğu konusunda yüzeysel olarak konuşuyoruz. Onun yıllar önce henüz 20'li yaşlarının başında genç bir kadın olarak bana verdiği tavsiyeden hala yararlanıyor ve iyileşiyorum" dedi.

AYŞENUR'A ADALET İSTİYORUZ

Wasat kurucusu, "İnsanlığı topluca uyararak bundan daha iyisini yapabileceğimizi söyleyen Rachel Corrie, Emmit Till, Tarek El-Tayeb, Muhammed Bouazizi ve Ayşenur gibi örneklerimiz için dua ediyoruz. Ayşenur için adalet, dünyanın dört bir yanındaki insanlar için özgürlük demektir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

İşgalci İsrail tarafından başından vurularak katledilen Türk ve Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 12. ve 13. maddeleri gereğince, yabancı ülkede Türk vatandaşlarına karşı işlenen suçlar kapsamında Eygi'nin, İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin tahkikat başlattı. TCK 77. maddesindeki "İnsanlığa karşı suçlar" başlığı altındaki "kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturmada saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilere ilişkin araştırmanın sürüyor.

Hakkını hukukunu savunacağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Ayşenur'un hakkını ve hukukunu savunmaya devam edeceğiz” diyerek başlatılan soruşturmaya ilişkin “Ayşenur’un bir terör saldırısına maruz kalıp şehit edilmesine” Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının sessiz kalmadığını belirtti. Tunç, "Bu soruşturma kapsamında ilgili kırmızı bültenle yakalama taleplerimizi de uluslararası anlamda çıkarmış olacağız, talep etmiş olacağız, yakalanmasını isteyeceğiz. BM İnsan Hakları Konseyine, İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında devam eden soykırım davasına, yine Uluslararası Ceza Mahkemesinde devam eden soruşturmaya dahil edilmesiyle ilgili çalışmalarımızı da sürdüreceğiz." dedi.

ABD hükümetinden de soruşturma bekliyoruz

Ayşenur’un babası Mehmet Suat Eygi, "Devletimizin, keyfi cinayetin peşini bırakmadığını, soruşturma açtığını öğrendim çok mutlu oldum, inşallah aynı şeyi Amerikan hükümetinden de bekliyoruz" dedi. ABD'de yaşayan ve dün kente gelen baba Eygi, Aydın'ın Didim ilçesi Altınkum Mahallesi'ndeki baba evinde akrabaları ve yakınlarıyla bir araya gelerek taziyeleri kabul etti.

Eygi, “Ayşe Amerika'ya gittiğinde 10 aylıktı. Oranın okullarında okudu, oranın özgürlüklerinde büyüdü ve oranın vatandaşı. O yüzden Amerikan hükümetinin de sorumluluğu var. Aynı hassasiyeti inşallah Amerika hükümeti gösterir” diye konuştu. “Ayşenur insan haklarına, doğaya, her şeye duyarlıydı. Ayşenur özel bir insandı” diyen baba Eygi, “Amerika'da iyi bir eğitim almıştı. Keyfine bakabilirdi ve rahat bir yaşam sürebilirdi. O ideallerinin peşinde koştu. Her şeyi bıraktı” ifadelerini kullandı.

Taziyeleri kabul eden baba Eygi (ortada), basın açıklaması yaptı.

'Kazaydı' savunmasını Washington Post çürüttü

Washington Post (WP) gazetesi'nde yer alan Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin katledilmesine dair kanıtlar, ABD Başkanı Biden ve İsrail'in 'Kasıt yoktu' savunmalarını çürüttü. Eygi'nin, Batı Şeria'da düzenlenen bir gösteride İsrail güvenlik güçlerinin göstericilere sert müdahalesiyle çıkan arbedenin yatıştığı ve protestocuların geri çekildiği esnada vurulduğunu ortaya koydu. WP haberinde, Eygi'nin ölümüyle ilgili görüşülen 13 görgü tanığı, Beyta beldesi sakinleri ve yabancı aktivistlerin açıklamaları ile Eygi'nin gönüllü olarak çalıştığı Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) ve Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşu Faz3a tarafından özel olarak sağlanan 50'den fazla video ve fotoğrafın analizine yer verdi. Haberde, Eygi'nin, İsrail ordusunun "şiddetli bir çatışma sırasında kasıt olmadan vurulduğu" yönündeki açıklamasının aksine, İsrail güçlerinin sert müdahalesi sonucu çıkan arbedenin yatışmasıyla protestocuların güvenlik güçlerinden 200 metreden fazla uzaklaşmasından yaklaşık 20 dakika sonra vurulduğu tespitine yer verildi.

ABD'li Senatör Sanders: İsrail'e yardım durdurulmalı

ABD Kongresi'nin önemli isimlerinden Senatör Bernie Sanders, İsrail'e mali yardımın durdurulması çağrısında bulundu. Senatör Sanders, X sosyal medya platformundan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı. İsrail ordusunun bir okula düzenlediği saldırıya dikkati çeken Sanders, İsrail askerlerince Amerikalı-Türk Ayşenur Ezgi Eygi'nin de öldürüldüğünü hatırlattı. Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "savaş makinesine" mali desteğin kesilmesini istedi.

Batı Şeria'da taziye evi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde bulunan Beyta beldesindeki belediye ve yerel kurumlar, İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için taziye evi kurdu. Nablus kentinin güneyindeki Beyta beldesinde bulunan Beyta Spor Kulübü'nde İsrail askerlerince öldürülen Türk aktivist Eygi için kurulan taziye evine, Nablus Valisi Gassan Daglas, Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul başta olmak üzere siyasi güçler ve resmi kurum temsilcilerinin yanı sıra sivil toplum hareketlerinden çok sayıda yetkili taziyelerini sunmak için geldi. Beyta Belediye Meclisi üyesi Abdusselam Mualla, taziye evini, Filistin davasıyla dayanışmak ve İsrail'in uygulamalarını reddetmek için bu yolda canını feda eden Türk aktiviste vefalarını göstermek için kurduklarını belirtti.











