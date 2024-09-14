Ayşenur'a şehit töreni

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'dan İstanbul'a, ardından da İzmir'e getirildi. Ayşenur için her iki şehirde de şehitler için yapılan resmi karşılama töreni düzenlendi. Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Eygi'nin cenazesi, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer tarafından karşılandı. İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde düzenlenen törende, Eygi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, polis manga tarafından alana getirildi. Tören, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Partili ilçe belediye başkanları Tevfik Göksu, Mevlüt Öztekin, Bünyamin Demir ve ilgililerin katılımıyla yapıldı. Prof. Dr. Arpaguş'un dua okumasının ardından tören sona erdi.

NAAŞI BAŞINDA DUA

Aydın'a defnedilecek Eygi'nin naaşı, İstanbul Havalimanı'ndan uçakla İzmir'e gönderildi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlenen törende de Eygi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı polis mangası tarafından tören alanına taşındı. Törene, Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi ve kuzeni Şerif Sarper Eygi ile İzmir Valisi Süleyman Elban, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı, naaşın başında dua etti. Eygi'nin naaşı, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

DİDİM'E DEFNEDİLECEK

Ayşenur’un cenaze namazı, bugün öğle namazını müteakip Didim Merkez Camisi’nde kılınacak. Eygi, cenaze namazının ardından Didim Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Büyük katılım beklenen cenaze töreni öncesi Eygi'nin Amerika’dan ailesinin yanı sıra Ayşenur’un birçok arkadaşı da Didim'e gelirken; Türkiye'nin de çeşitli illerinden vatandaşlar bölgeye geldi. Polisler taziye evi ve cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bayraklarla donatıldı

Eygi'nin cenaze töreni öncesi polis güvenlik önlemi alırken görevli ekipler de yaşanabilecek sağlık sorunlarına karşı bölgede hizmet veriyor. Cenaze namazının kılınacağı Didim Merkez Camisi’nde de hazırlıklar 2 gün öncesinden başladı. Caminin her yeri cenaze namazı için yıkandı ve birçok noktasına Türk bayrakları asıldı. Caminin etrafındaki yollar emniyet güçleri tarafından kapatıldı. Cenaze namazının kılınacağı Didim Merkez Camisi’nden cenazenin defnedileceği Didim Asri Mezarlığına kadar güvenlik önlemleri sebebiyle yollara şeritler çekildi. Sokaklar ve mezarlık Türk bayraklarıyla donatıldı. Cenaze namazına protokolden Numan Kurtulmuş, Cevdet Yılmaz, Yılmaz Tunç, Hamza Dağ, Yılmaz Tunç, Hakan Fidan’ın katılması ön görülüyor.

"Ben ölüme razıyım" dedi

Ayşenur’un eniştesi Ali Tıkkın taziye evinde verdiği görüşte şunları söyledi: "Niyetinde Filistin’e gitmek vardı. Babası, 'Kızım gitme bir kör kurşuna hedef olabilirsin' diye söylemiş Ayşenur ise 'Baba, yaptığım iş bir işe yarayacaksa ben ölüme de razıyım.' diyerek Filistin’e gitmeyi önceden aklına koymuştu."

Kızımın kanı yerde kalmasın

Ayşenur Ezgi Eygi'nin annesi Rabia Birden, kızının barış için gittiği Filistin'de İsrail askerlerince şehit edildiğini söyledi. Anne Birden, Muğla'nın Yatağan ilçesi Yeni Mahalle'deki babaevinde babası Şahin Birden, annesi Devran Birden, ağabeyi Cemal Birden ve diğer aile yakınları ile taziyeleri kabul ediyor. Rabia Birden, "Ayşe çok neşe dolu, heyecanlı, hareketli, sevgi dolu, hep barış için çalışıyordu. Barış için gitti ama hayatını kaybetti, benim kızım şehit oldu. Gittiğini bilmiyordum. Acımız çok büyük. Devletimizden tek isteğim kızımın hakkını aramaları. Kızımın kanı yerde kalmasın ve sorumlular cezalandırılsın çünkü benim kızım hedef alındı." dedi. Olaydan sonra Türkiye'nin hep yanlarında olduğunu anlatan Birden, "Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, olayın ilk gününden itibaren benimle irtibata geçtiler. Hepsine çok minnettarım." diye konuştu.

81 ilde gıyabi cenaze namazı

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi için Türkiye’nin dört bir yanında dün cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. İstanbul’da Fatih Camii'ne gelen yüzlerce kişi, Eygi’nin gıyabi cenaze namazına iştirak etti. Namazdan önce konuşma yapan Sümbül Efendi Camii İmamı Halil İbrahim Sunar, "Allah şehadetini kabul etsin. Nasıl bir iman, nasıl bir vicdan ki onu ABD’den kaldırıp şu an dünyanın en tehlikeli görünen topraklarına göç ettiriyor, oradaki mazlum, masum insanların protestolarına, eylemlerine iştirak ediyor. Ve en nihayetinde zalim Siyonistlerin kurşunlarına hedef oluyor ve canını feda ediyor. Mevla Teala Hazretleri, onun açmış olduğu bu çığırdan bizlerin de yürümesini, nasıl bir ideal, nasıl bir hedef, nasıl üstün bir gaye üzerine hayatını feda ettiğini de bizlere ders eylesin, bu noktada muhasebe yapmamızı nasip etsin” dedi. İşgal altındaki Filistin topraklarında Müslümanlara zafer, Siyonistlere yenilgi vermesi duasını yapan Sunar, daha sonra gıyabi cenaze namazını kıldırdı. Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından hep bir ağızdan tekbirler getiren cemaat, Kahrolsun İsrail”, “Katil İsrail, Katil ABD” ve “Şehitlerin yolunu sürdüreceğiz” sloganları atarak dağıldı. Eygi için Ankara'daki Hacı Bayram Veli Camisi'nde de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformunun (ANFİDAP) çağrısıyla Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, Eygi'nin gıyabi cenaze namazı için saf tuttu. "Direnişin vicdanlı yüreği şehit Ayşenur'a selam olsun" pankartı açan vatandaşlar, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı. Namazın ardından Ayşenur Ezgi Eygi ve Filistinliler için dua edildi.

Adı Nablus’ta yaşayacak

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin Beyta beldesindeki Cebel Ebu Sabih'te barışçıl bir gösteriye katıldığı sırada terör devleti İsrail askerleri tarafından kasıtlı biçimde hedef alınarak öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin adı bu bölgedeki sokaklarda ve anısına dikilen zeytin ağaçlarında yaşayacak. Nablus’taki eylem ve protestoları düzenleyen Eymen Garib, Ayşenur ile aynı gönüllülük hareketinde çalıştığını ifade ederek anısını yaşatabilmek için Nablus’taki zeytin ağaçlarına ve belli sokaklara Ayşenur’un isminin verilmesine yönelik bir kampanya düzenlediğini söyledi. Garib, “Filistin davası yalnızca Filistinlilerin değil Ayşenur gibi kalbi özgürlük ve barış için atan her insanın davası haline geldi” dedi. Dünyanın dört bir yanındaki aktivistleri zaman zaman bölgeye destek olmaya davet ettiğini söyleyen Garib, “En son 7 kişilik bir grup gelmişti bu grubun içerisinde Ayşenur da vardı. Bizler her cuma günü işgal altında olan topraklarımızda protestolar yapıyoruz. Ayşenur’da aktivist arkadaşlarıyla birlikte cuma günü Beita köyümüze gitmişti. Geleli sadece 2 gün olmuştu alçak işgalcilerin keskin nişancıları tarafından katledildi” ifadelerini kullandı. Dünyanın sessiz kaldığı zulme karşı Ayşenur’un cesurca sahada Filistinlilere destek olduğunu belirten Garib, “ Onun hatırasını sonsuza kadar yaşatacağız. Ayşenur bizim Filistin davasının kahramanlarından oldu. Ayrıca onun adını ve resmini taşıyan madalyalar da olacak. Sokaklardan birine Ayşenur’un adını vereceğiz, zeytin ağaçlarına da aynı şekilde Ayşenur’un adını vereceğiz. Ayşenur’un ismini özgürlük için mücadele eden herkes için bir yol gösterici kılacağız." şeklinde konuştu.

Acımızı yeniden hatırladık

Filistin'de 21 yıl önce 16 Mart'ta İsrail buldozerleriyle ezilerek katledilen ABD'li aktivist Rachel Corrie'nin ailesi, geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen barışçıl gösteri sırasında Türk-ABD vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail kurşunuyla öldürülmesine ilişkin bağımsız bir soruşturma açılması ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi. Gazze'de bir Filistinlinin evinin yıkılmasını önlemek için karşı durduğu İsrail buldozerleriyle ezilerek öldürülen Rachel'in annesi Cindy ve babası Craig Corrie, geçen hafta Eygi'nin benzer şekilde öldürülmesini değerlendirdi. ABD'nin Washington eyaleti Olympia kentinde yaşayan çift, Eygi'nin İsrail askerleri tarafından "vahşice öldürüldüğü" haberini ilk aldıklarında hemen kızlarını hatırladıklarını; Eygi'nin, "çok yakınlarında yaşayan" genç bir protestocu olduğunu öğrendiklerinde de yıkıldıklarını dile getirdi. Anne Cindy Corrie, "Aile için üzüldük çünkü aile olarak o haberi aldığımızda yaşadıklarımızın; o ilk anların, ilk saatlerin, ilk günün nasıl olduğunun anılarını bize geri getirdi." dedi. Baba Craig Corrie de İsrail'in bir kez daha cezasız kalmayı beklediğini ve olayın ABD hükümetine, başkanına, dışişleri bakanına "makul bir açıklama yapmaya değmeyeceğini" düşündüklerini belirterek "Kesinlikle hükümetimizin daha fazlası için baskı yapacağını umuyorum ve bekliyorum ve Türk hükümetinin çok daha fazlası için baskı yapmasını umuyorum." diye konuştu.

Bu korkunç ölüm olmamalıydı

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail askerlerince öldürülen Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünün sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirterek, "Bu korkunç ölüm asla olmamalıydı. İsrail, bir daha bu tür olayların asla olmaması için daha fazlasını yapmalı." dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde İsrail askerleri tarafından öldürülen Eygi ile ilgili sorulara yanıt verdi. Jean-Pierre, Eygi'nin ölümü dolayısıyla yas tutan ailesiyle aynı duyguları yaşadıklarını, ABD yönetimi olarak aile ile temas halinde olduklarını söyledi. Sözcü Jean-Pierre, şunları aktardı: "Bu asla olmamalıydı. Bu korkunç ölüm asla olmamalıydı. Başkan (Joe) Biden'ın dediği gibi; bu olayla ilgili sorumlular eksiksiz hesap vermeli. İsrail, bir daha bu tür olayların asla olmaması için daha fazlasını yapmalı."

Dehşet verici

İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisinin eski lideri ve bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn, Ayşenur Ezgi Eygi'nin, işgal ve bombardıman altında gerçekte neler olup bittiğini dünyaya anlatmaya çalışırken İsrail askerlerince öldürüldüğünü ve bunun, "dehşet verici" olduğunu bildirdi. Corbyn, şu ifadeleri kullandı: "Harika bir kadın, işgal ve bombardıman altında gerçekte neler olup bittiğini dünyaya anlatmaya çalışıyordu. Gazze'de ve Batı Şeria'da öldürülen pek çok gazeteciyle birlikte o da İsrail güçleri tarafından öldürüldü. Onu cesur ve zeki bir kadın olarak hatırlayalım. Onu anarken, İsrail'e silah tedarikini durdurarak çatışmayı sona erdirme çabalarımızı iki katına çıkaralım." Jeremy Corbyn, konuşmasının sonunda, İngiliz ve Amerikan hükümetlerine yaptığı çağrıda İsrail'e silah tedarikini durdurmalarını istedi.

Adli rapordan 'kasıt' çıktı: "Kurşun neredeyse düz bir çizgide başından isabet etti"

Filistin Adli Tıp Kurumunun Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için hazırladığı otopsi raporunda Eygi'yi başından hedef alan İsrail kurşununun "neredeyse düz bir çizgide soldan sağa doğru isabet ettiği" belirtildi. Eygi'nin katledilmesi sonrası İsrail ordusu ve savucusu ABD Başkanı Biden, Eygi'nin kasıt olmadan öldürülmüş olabileceğini söylese de adli tıp raporu da gerçeği tekrar açığa koydu. Filistin Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumunun otopsi raporunda, Eygi'nin ölüm sebebinin "ateşli silahla vurulma kaynaklı beyinde parçalanma, kanama ve ödem" olduğu aktarıldı. Raporda, "Merminin kafatası boşluğu içindeki yolu neredeyse düz bir çizgide soldan sağa doğru olmuştur." ifadesi kullanıldı. Kurşunun Eygi'nin beyin dokusuna zarar verdiği aktarılan raporda, Eygi'ye ateş edilen merminin kafatasına girdikten sonra parçalandığı ve beyin dokusunda yayıldığı kaydedildi.







