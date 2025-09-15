Yeni Şafak
Ayvalık’ta narkotik operasyonu: Firari hükümlü yakalandı

18:2115/09/2025, Pazartesi
Emniyet yetkilileri, uyuşturucu satıcıları ve suçlularla mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.
Emniyet yetkilileri, uyuşturucu satıcıları ve suçlularla mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalandı. Operasyonda iki şüpheli hakkında uyuşturucu suçlarından soruşturma başlatıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede düzenledikleri operasyonda uyuşturucu madde ele geçirirken, hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan bir şüpheliyi de yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalar sonucunda 5,12 gram metamfetamin, 63 adet sentetik ecza maddesi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. Operasyon kapsamında, bir şüpheli hakkında ’uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak ve/veya kullanmak’, bir diğer şüpheli hakkında ise ’uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak’ suçlarından soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede, şüphelilerden birinin ayrıca ’taklit anahtar ile kilit açarak hırsızlık’ suçundan 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edildi. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu satıcıları ve suçlularla mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.


