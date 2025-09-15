23 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 125 şüpheli tutuklandı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 23 ilde ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘yasa dışı bahis’ ‘çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi’ suçlarına yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi. Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Van illerinde son 10 günde düzenlenen operasyonlarda, 364 şüpheli yakalandı. Bunlardan, 125'i tutuklandı. 94’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.





Yakalanan şüphelilerin, 'Sigorta hizmeti, kiralık bungalov, hediye çeki ve yatırım danışmanlığı' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.





Valileri, Cumhuriyet başsavcılıklarını, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, il emniyet müdürlerini, polisleri ve MASAK çalışanlarını tebrik eden Yerlikaya, “Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım” ifadelerini kullandı.











