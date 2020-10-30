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POLİTİKA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'geçmiş olsun' telefonu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı İzmir’deki deprem nedeniyle arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Haber Merkezi İHA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aliyev, Azerbaycan’ın Türkiye’ye her türlü yardımı göstermeye hazır olduğunu belirtti.

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Enkazda kalanlar
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