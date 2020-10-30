Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'geçmiş olsun' telefonu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.Aliyev, Azerbaycan’ın Türkiye’ye her türlü yardımı göstermeye hazır olduğunu belirtti. GÜNDEM İzmir Valisinden deprem ile ilgili ilk açıklama: Gereksiz kimse trafiğe çıkmasın kan ihtiyacı yok GÜNDEM Kandilli'den son dakika açıklaması: 30-40 km fay kırıldı, deprem sonrası tsunami oldu GÜNDEM Ege Denizi'nde yaşanan deprem sonrası operatörlerden ücretsiz konuşma ve internet hizmeti GÜNDEM Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan İzmir'deki depremle ilgili açıklama: İzmir'de ulaşım ve iletişim sıkıntısı yok GÜNDEM İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem GÜNDEM Son dakika... İzmir'de korkutan deprem: İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? OYNAT 00:35 Ürküten görüntüler: Denizin metrelerce çekilmesi sonrası tekneler karaya oturdu İzmir'de 6,6 şiddetindeki depremin ardından kimi yerlerde taşkın meydana gelirken, kimi yerlerde de deniz metrelerce çekildi. Teknelerin karanın üzerinde durduğu görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2211778'); PID2.render('pid#comment-count-2211778'); BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder OYNAT 00:44 Alaçatı'da deprem, denizin metrelerce çekilmesine neden oldu İzmir Seferihisar merkezli 6,6 şiddetindeki deprem sonrası Alaçatı ve Seferihisar sahillerinde denizin metrelerce çekildiği görüntüler vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2211775'); PID2.render('pid#comment-count-2211775'); BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder OYNAT 00:17 Enkazda kalanlar 'Burda kimse var mı' çağrısına çığlıkla cevap verdi Yıkılan binalarda mahsur kalanları kurtarabilmek için vatandaşlar seferber oluyor. Vatandaşların enkaz çevresindeki 'Burada kimse var mı?' çağrısına depremzedeler çığlıkla karşılık verdi. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2211772'); PID2.render('pid#comment-count-2211772'); BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder OYNAT 00:15 İzmir'de bir kısmı çöken binalar görüntülendi Ege'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonucu İzmir'de bir kısmı çöken çok katlı apartmanlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2211762'); PID2.render('pid#comment-count-2211762'); BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder OYNAT 00:22 İzmir'deki enkazdan ilk görüntüler Ege'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonucu İzmir'de yıkılan çok katlı binadan ilk görüntüler geldi. Enkaza ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2211761'); PID2.render('pid#comment-count-2211761'); BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder OYNAT 00:29 Alsancak'ta deprem nedeniyle bina çöktü iddiası Ege merkezli meydana gelen deprem sonrası sosyal medyada servis edilen görüntülerle İzmir'in Alsancak ilçesinde bir binanın çöktüğü iddiası ortaya atıldı. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2211760'); PID2.render('pid#comment-count-2211760'); BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder OYNAT 00:15 İzmir'de şiddetli deprem: İstanbul'da da hissedildi Ege ve Marmara Bölgesi'nde hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Korkutan deprem, İzmir, Balıkesir, Aydın ve İstanbul'da da hissedildi. Depremin büyüklüğünü AFAD 6,6 olarak duyurdu. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2211759'); PID2.render('pid#comment-count-2211759'); BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder