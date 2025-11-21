İsrail’e yaptığımız ziyaret sırasında Enerji ve Altyapı Bakanı Eli Cohen ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Enerji ve su yönetimi iş birliğini güçlendirme konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca petrol ve gaz alanlarında ortaklığı genişletme yönünde değerlendirmelerde bulunduk.