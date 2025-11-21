Yeni Şafak
Azeri Bakan Mikayil Jabbarov: Azerbaycan ve İsrail iş birliği güçleniyor

Mahir Bilal Pirim
19:2121/11/2025, Cuma
Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Jabbarov ve İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Eli Cohen
Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Jabbarov ve İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Eli Cohen

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Jabbarov, İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Eli Cohen ile iki ülke arası stratejik iş birliklerini görüşmek üzere işgal altındaki topraklara bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bakanlar arasında yapılan temaslar, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin derinleştirilmesi açısından yeni adım olarak değerlendirildi.

Jabbarov, görüşmenin ardından X hesabından yaptığı açıklamada, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirtti ve enerji ile su yönetimi alanlarında iş birliğini güçlendirme yönünde karşılıklı mesajlar verildiğini duyurdu.


Jabbarov’un açıklamalarından öne çıkanlar:

İsrail’e yaptığımız ziyaret sırasında Enerji ve Altyapı Bakanı Eli Cohen ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Enerji ve su yönetimi iş birliğini güçlendirme konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca petrol ve gaz alanlarında ortaklığı genişletme yönünde değerlendirmelerde bulunduk.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Jabbarov'un X paylaşımı

During our working visit to the State of
, we held a productive meeting with Eli Cohen (
), the Minister of Energy and Infrastructure of Israel.


We exchanged views on strengthening cooperation in the fields of
and water management, as well as expanding…
— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov)




