Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Jabbarov, İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Eli Cohen ile görüşmek üzere işgal altındaki topraklara bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakanlar arasında yapılan temaslar, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin derinleştirilmesi açısından yeni bir adım olarak değerlendirildi.
Jabbarov, görüşmenin ardından X hesabından yaptığı açıklamada, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirtti ve enerji ile su yönetimi alanlarında iş birliğini güçlendirme yönünde karşılıklı mesajlar verildiğini duyurdu.
Jabbarov’un açıklamalarından öne çıkanlar:
İsrail’e yaptığımız ziyaret sırasında Enerji ve Altyapı Bakanı Eli Cohen ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Enerji ve su yönetimi iş birliğini güçlendirme konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca petrol ve gaz alanlarında ortaklığı genişletme yönünde değerlendirmelerde bulunduk.
