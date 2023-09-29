|
Gündem

Azerbaycan'a MGK desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'ndan Azerbaycan'a tam destek çıktı. 3 saat süren toplantı sonrasında yapılan açıklamada, 'Güney Kafkasya’da kalıcı barışa giden yolun Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünden geçtiği' belirtildi.

04:00 . 29/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Milli Güvenlik Kurulu.

Milli Güvenlik Kurulu.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda sonrası yayınlanan MGK’da pek çok konu masaya yatırıldı. Toplantı sonrası yayınlanan bildiride Güney Kafkasya’da kalıcı barışa giden yolun Azerbaycan’ın kayıtsız şartsız toprak bütünlüğünün tesisiyle açılabileceği hususunun, taraflara hatırlatıldığı ifade edildi. Bildiride, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün KKTC’deki faaliyetlerinin KKTC makamlarıyla varacağı bir yazılı mutabakat yoluyla hukuki zemine oturtulması ihtiyacının bir kez daha ortaya çıktığı ifade edildi. Türkiye’nin, Kıbrıs Türklerinin güvenliği ve huzurunun teminatı olmaya devam edeceği vurgulanan bildiride, Azerbaycan için de şunlar kaydedildi:

“Güney Kafkasya’da kalıcı barışa giden yolun ancak Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin kayıtsız şartsız tesisi ve bölgemizdeki tüm ülkelerin refahına katkı sağlayacak ahdi yükümlülüklerin gereğinin yerine getirilmesiyle açılabileceği hususu, başta Ermenistan olmak üzere tüm taraflara hatırlatılmış, Türkiye’nin bölgede kalıcı barışın ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdüreceği belirtilmiştir.”

‘CİNAYET ŞEBEKESİ’ HUZURA ENGEL

Bildiride, Suriye halkının PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne karşı gösterdiği meşru direnişin, masum insanları katleden, çocukları zorla silah altına alan ve ülkenin tabii kaynaklarını sömüren bu taşeron örgütün, barış ve huzurun önündeki en büyük engel olduğunu teyit ettiği belirtildi. Bölücü terör örgütünün bölgeden temizlenmesi yönündeki kararlılığın vurgulandığı bildiride, bu “cinayet şebekesine” destek vermeyi sürdüren aktörlere, uluslararası hukuk ve insan haklarından kaynaklanan yükümlülükleri ile müttefiklik mesuliyetlerinin hatırlatıldığı aktarıldı. Bildiride, Türkiye’nin, zor günler geçiren dost ve kardeş Libya halkına sağladığı yardım ve desteği tüm ülke sathında dengeli ve eşit bir şekilde sürdüreceği de aktarıldı.


Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde 'Azerbaycan KKTC ve terörle mücadele' vurgusu: Türklerin güvenliğinin teminatı olmaya devam edeceğiz
Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde 'Azerbaycan KKTC ve terörle mücadele' vurgusu: Türklerin güvenliğinin teminatı olmaya devam edeceğiz

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık üç saat süren toplantı sonrasında yazılı açıklama yapıldı. Bildiride terörle mücadele vurgusu yapıldı ve "Bölücü terör örgütünün bölgemizden temizlenmesi yönündeki kararlılığımız vurgulandı" denildi. KKTC'deki BM Barış Gücü'nün çifte standardına da değinilen açıklamada, "Türkiye’nin, uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan hakları çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin güvenliği ve huzurunun teminatı olmaya devam edeceği vurgulanmıştır." ifadeleri yer aldı. Karabağ'da yaşanan gelişmelere ilişkin ise, "Kalıcı barışa giden yol Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüdür" mesajı vurgulandı.


#Milli Güvenlik Kurulu
#Azerbaycan
#Recep Tayyip Erdoğan
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe, Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Başakşehir'i 4-0 mağlup etti | ÖZET