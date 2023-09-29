Azerbaycan'a MGK desteği

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda sonrası yayınlanan MGK’da pek çok konu masaya yatırıldı. Toplantı sonrası yayınlanan bildiride Güney Kafkasya’da kalıcı barışa giden yolun Azerbaycan’ın kayıtsız şartsız toprak bütünlüğünün tesisiyle açılabileceği hususunun, taraflara hatırlatıldığı ifade edildi. Bildiride, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün KKTC’deki faaliyetlerinin KKTC makamlarıyla varacağı bir yazılı mutabakat yoluyla hukuki zemine oturtulması ihtiyacının bir kez daha ortaya çıktığı ifade edildi. Türkiye’nin, Kıbrıs Türklerinin güvenliği ve huzurunun teminatı olmaya devam edeceği vurgulanan bildiride, Azerbaycan için de şunlar kaydedildi:

“Güney Kafkasya’da kalıcı barışa giden yolun ancak Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin kayıtsız şartsız tesisi ve bölgemizdeki tüm ülkelerin refahına katkı sağlayacak ahdi yükümlülüklerin gereğinin yerine getirilmesiyle açılabileceği hususu, başta Ermenistan olmak üzere tüm taraflara hatırlatılmış, Türkiye’nin bölgede kalıcı barışın ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdüreceği belirtilmiştir.”

‘CİNAYET ŞEBEKESİ’ HUZURA ENGEL

Bildiride, Suriye halkının PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne karşı gösterdiği meşru direnişin, masum insanları katleden, çocukları zorla silah altına alan ve ülkenin tabii kaynaklarını sömüren bu taşeron örgütün, barış ve huzurun önündeki en büyük engel olduğunu teyit ettiği belirtildi. Bölücü terör örgütünün bölgeden temizlenmesi yönündeki kararlılığın vurgulandığı bildiride, bu “cinayet şebekesine” destek vermeyi sürdüren aktörlere, uluslararası hukuk ve insan haklarından kaynaklanan yükümlülükleri ile müttefiklik mesuliyetlerinin hatırlatıldığı aktarıldı. Bildiride, Türkiye’nin, zor günler geçiren dost ve kardeş Libya halkına sağladığı yardım ve desteği tüm ülke sathında dengeli ve eşit bir şekilde sürdüreceği de aktarıldı.







