Azez'de bilim fuarı heyecanı

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Suriye'nin Azez kentinde kurduğu Şam Üniversitesinde bilim fuarı düzenlendi. Azez'de 2015-2016 eğitim öğretim yılında faaliyete giren İHH Şam Üniversitesinde, zorlu savaş şartlarına rağmen öğrenciler, bilim fuarının heyecanını yaşıyor. Öğrenciler, 20 Ağustos'ta başlayan fuar kapsamında sergiledikleri projeleriyle becerilerini gözler önüne seriyor. Fuarı ziyaret eden Şam Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yaşar Kahraman, "Çok şükür savaş ortamında mezunlar verdik ve bugün de böyle büyük bir bilim fuarı organize ettik. Mühendislik bölümünde okuyan öğrencilerimiz zor şartlar altında AR-GE nitelikli ürünler ortaya çıkarmışlar. Bu ürünler bölgenin kalkınmasına büyük hizmet edecektir." dedi. Mühendislik öğrencisi Cuma Urabi de "Uzun süredir zihinle kontrol edilebilen bir kol protezi geliştirmeye çalışıyoruz. Amacımız savaşta uzuvlarını kaybedenlerin günlük hayatta daha kolay yaşamalarını sağlamak." dedi. Fuara, ilkokul ve liseli öğrencileri başta olmak üzere öğretmenler de yoğun ilgi gösteriyor.