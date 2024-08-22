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Azez'de bilim fuarı heyecanı

Saliha Engin
04:00 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:29 - 22/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Suriye'nin Azez kentinde kurduğu Şam Üniversitesinde bilim fuarı düzenlendi. Azez'de 2015-2016 eğitim öğretim yılında faaliyete giren İHH Şam Üniversitesinde, zorlu savaş şartlarına rağmen öğrenciler, bilim fuarının heyecanını yaşıyor. Öğrenciler, 20 Ağustos'ta başlayan fuar kapsamında sergiledikleri projeleriyle becerilerini gözler önüne seriyor. Fuarı ziyaret eden Şam Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yaşar Kahraman, "Çok şükür savaş ortamında mezunlar verdik ve bugün de böyle büyük bir bilim fuarı organize ettik. Mühendislik bölümünde okuyan öğrencilerimiz zor şartlar altında AR-GE nitelikli ürünler ortaya çıkarmışlar. Bu ürünler bölgenin kalkınmasına büyük hizmet edecektir." dedi. Mühendislik öğrencisi Cuma Urabi de "Uzun süredir zihinle kontrol edilebilen bir kol protezi geliştirmeye çalışıyoruz. Amacımız savaşta uzuvlarını kaybedenlerin günlük hayatta daha kolay yaşamalarını sağlamak." dedi. Fuara, ilkokul ve liseli öğrencileri başta olmak üzere öğretmenler de yoğun ilgi gösteriyor.


Kırklareli'nde 'dur' ihtarına uymayan kamyonette 32 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde kamyonet kasasında 32 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Pınarhisar Kavşağı yakınlarında yaptıkları uygulamada, bir kamyonete "dur" ihtarında bulundu. Araç ikaza uymayarak bölgeden kaçtı. Kamyonet kovalamaca sonucu Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda durduruldu. Kamyonetin kasasında farklı uyruklarda 32 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi. Düzensiz göçmenler işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesine götürüldü. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü B.E.D'nin ise 2 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.



#İHH
#İnsani Yardım Vakfı
#Suriye
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