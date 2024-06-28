Azmettirenler aranıyor

Önceki gün aracı içinde başından vurularak öldürülen Mahir Çoğaç’ın katil zanlısının bulunması için Kocaeli il Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yeri çevresinde inceleme başlatan polis ekipleri, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde katil zanlısına ulaştı. Görüntülerde saldırganın Çoğaç'in evi etrafında dolaştığı ve kendisini beklediği görüldü. Kayıtlardan yola çıkan ekipler, kaçış güzergahlarındaki MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarını da inceledi. Katil zanlısının Ümraniye’deki bir rezidansa girdiği tespit edilince operasyon yapıldı. Operasyonda, silahı ateşleyen katil zanlısı ve kendisine yardım eden bir şüpheli daha gözaltına alındı. Şahıslar sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyeti’ne götürüldü.