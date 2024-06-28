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Azmettirenler aranıyor

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç’ı öldüren katil zanlısının, Çoğaç ailesinin husumetlileri tarafından tutulan bir tetikçi olduğu ortaya çıktı. Tetikçiyi azmettiren husumetliler ve diğer çete üyeleri aranıyor.

Şahin Şen
04:00 - 28/06/2024 Cuma
Güncelleme: 06:09 - 28/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Şahıslar sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyeti’ne götürüldü.
Şahıslar sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyeti’ne götürüldü.

Önceki gün aracı içinde başından vurularak öldürülen Mahir Çoğaç’ın katil zanlısının bulunması için Kocaeli il Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yeri çevresinde inceleme başlatan polis ekipleri, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde katil zanlısına ulaştı. Görüntülerde saldırganın Çoğaç'in evi etrafında dolaştığı ve kendisini beklediği görüldü. Kayıtlardan yola çıkan ekipler, kaçış güzergahlarındaki MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarını da inceledi. Katil zanlısının Ümraniye’deki bir rezidansa girdiği tespit edilince operasyon yapıldı. Operasyonda, silahı ateşleyen katil zanlısı ve kendisine yardım eden bir şüpheli daha gözaltına alındı. Şahıslar sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyeti’ne götürüldü.



TETİKÇİ İDDİASI

Çalışmalarını sürdüren polis, katil zanlısının olayın tetikçisi olduğunu tespit etti. Olayın, Çoğaç’ın firari olan kardeşinin işlediği cinayetten kaynaklanan husumetten dolayı meydana geldiği de iddia edildi. Çoğaç ailesinin husumetlilerinin Adana’da para karşılığında tetikçilik yapan bir çete ile anlaştığı da ileri sürüldü. Katil zanlısı ve yardım yataklık eden şüphelinin sorgularının ardından olayı azmettiriciler ile tetikçi çetenin diğer elemanlarına da operasyon yapılabileceği öğrenildi.


#Kocaeli
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#zanlı
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