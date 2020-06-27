Baba yüreği: Acı içinde kıvranırken oğluna başarılar diledi

Spor

Fenerbahçe'nin istediği Aldair Rodriguez'den haber var

Fenerbahçe, Deportivo Binacional forması Aldair Rodriguez'i kadrosuna katmak istiyor. Aldair Rodriguez de yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye transferinin kendisini heyecanlandıracağını söyledi. Peki Fenerbahçe'nin istediği Aldair Rodriguez kimdir ve hangi bölgelerde oynuyor?