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ANTALYA

Baba yüreği: Acı içinde kıvranırken oğluna başarılar diledi

Antalya'da meydana gelen trafik kazası sonrası sınava yetişmesi gereken gencin imdadına trafik polisleri yetişti. Uzun süre kazanın şokunu atlatamayan genci, acılar içinde kıvranan baba sakinleştirmeye çalıştı. Yerde yaralı babasının yanına giden genç, babasının elini tutarken acı içerisindeki baba ise oğluna başarılar diledi.

Haber Merkezi İHA
Kaza geçirip yerde acı içinde kıvranan baba oğlunu sınava ’başarılar oğlum’ diyerek gönderdi.
Kaza geçirip yerde acı içinde kıvranan baba oğlunu sınava ’başarılar oğlum’ diyerek gönderdi.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Köroğlu Kavşağı’nda 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Acı içinde kıvranan baba oğluna sınavda başarılar diledi.

ACI İÇİNDEKİ BABA OĞLUNA 'BAŞARILAR' DİLEDİ

Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunurken, kazanın şokunda olan bir genç dikkat çekti. İsmi Kaan olduğu öğrenilen gencin polislere üniversite sınavına gideceğini belirtmesi üzerine kaza yerindeki trafik polisleri devreye girdi.

Yerde yaralı babasının yanına giden Kaan ismindeki genç, babasının elini tuttu. Yerde acı içerisindeki baba ise ’başarılar oğlum’ dedi.

  • Sınav yapılacağın okulun ismini alan motorize trafik polisi, üniversite adayını arkasına bindirip sınava yetiştirmek için yola çıktı.

Kazada yaralanan baba ve diğer yaralı ise tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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