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İSTANBUL

Babamı bile bile ölüme yolladılar

Yassıada mahkemelerinde fenalaşarak hayatını kaybeden eski İstanbul Valisi ve DP hükümetinin son Sağlık Bakanı Lütfi Kırdar’ın oğlu Üner Kırdar, babasının son günlerini anlattı: 75 yaşında kalbi tekleyen adama bavulunu verip dik yokuştan çıkarmışlar. Doktor babama, ‘Ne var moruk’ demiş. Babamda ‘kalp krizi geçirdim’ demiş, ‘merak etme gebermezsin’ diye cevap vermiş.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Üner Kırdar
Üner Kırdar

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın, Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen idam edilişlerinin üzerinden 59 yıl geçti. O dönem idam sehpasına gönderilen isimlerin dışında darbecilerin alçakça muameleleri yüzünden hayatını kaybedenler de oldu. O isimlerden birisi de İstanbul eski Valisi ve Demokrat Parti (DP) hükumetinin son Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Lütfi Kırdar’dı.

Adnan Menderes

MAHKEMEDE VEFAT ETTİ

Sözde yargılamalar sırasında mahkemede fenalaşarak hayatını kaybeden Kırdar’ın oğlu 87 yaşındaki Üner Kırdar, yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı. Darbeden bir ay önce Türkiye’de olduğunu söyleyen Kırdar, “Babam zaten Sağlık Bakanlığı yaparken Menderes’in ricası üzerine Aralık 1959’da Rusya’ya gidiyor. Orada 75 yaşında bir kalp krizi geçirdi. Rusya’da tedavi görüp Ankara’ya döndü. Sağlığının iyi olmaması yüzünden Menderes’e istifa verdi. Menderes de istifayı kabul edip açıklamamış” dedi.

‘GEBER MORUK’ DEDİLER

Kırdar şöyle devam etti: “Babam Yassıada’ya kalp rahatsızlığının ardından gitti. 75 yaşında kalbi tekleyen adama eline bavulunu verip dik yokuştan çıkarmışlar. Orada revire götürüyorlar. Revirde hasta olarak bulunan eski gazeteci merhum Altemur Kılıç’ın anlattığına göre; muayene eden genç bir doktor varmış. Doktor perişan bir halde olan babama, ‘Ne var moruk’ demiş. Babam da ‘Doktor bey kalp krizi geçirdim iyi hissetmiyorum’ demiş. ‘Moruk merak etme gebermezsin’ diye cevap vermiş. Babacığım da ‘Siz tıp fakültesini bitirirken Hipokrat yemini etmediniz mi?’ demiş. Benim babacığım darbecilerin çirkin yargılaması karşısında mahkemede savunmasını yaparken kalbi tekleyip oracıkta ölmüş. Bu şekilde ölmeyi hak etmedi.”

DUALARLA ANILDI

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 59. yılında Topkapı’daki anıt mezarda düzenlenen törenle anıldı. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Menderes, Polatkan ve Zorlu’yu rahmetle andı. Oktay, “17 Eylül 1961 Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir” dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, “Milletin gönlünde müstesna yeri olan bu üç devlet adamı her zaman dua alacak. Onları haksız yere idam edenlerin yeri ise bellidir” mesajını paylaştı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise “Bu darbeci zihniyeti bir kez daha lanetliyorum” diye açıklama yaptı.

Dünden bugüne 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' belgeseli
OYNAT 12:46
Dünden bugüne 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' belgeseli
Türk demokrasi tarihinde 'kara bir leke' olarak anılan 27 Mayıs 1960 darbesi, 60. yılında demokrasi ve özgürlükler konusunda ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak hizmete sunulması için törenle açılacak olan Yassıada'da yaşananlar bir belgesel halinde basınla paylaşıldı.
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