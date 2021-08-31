Gündem BAE ile temaslar sürüyor Bakan Çavuşoğlu mevkidaşı Nahyan ile görüştü
POLİTİKA

BAE ile temaslar sürüyor: Bakan Çavuşoğlu mevkidaşı Nahyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Haber Merkezi AA
BAE ile temaslar sürüyor: Bakan Çavuşoğlu mevkidaşı Nahyan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu - BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan (Arşiv)

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile BAE'li mevkidaşı Nahyan'ın görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı.

BAE ile temaslar sürüyor

Öte yandan dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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Erdoğan geçtiğimiz günlerde de, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun Bin Zayed el-Nahyan ile görüşmüştü.

İlişkilerin düzeldiğini söyleyen Erdoğan, "Çok ciddi yatırım hedefleri, yatırım planları var. İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girecek" ifadelerini kullanmıştı.

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