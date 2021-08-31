BAE ile temaslar sürüyor: Bakan Çavuşoğlu mevkidaşı Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim milletimiz her dönemde teşkilatçılığı ve askeri kabiliyetiyle ön plana çıkmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.



Her milleti tarih sahnesinde ön plana çıkaran bir özelliği olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her dönemde teşkilatçılığı ve askeri kabiliyetleriyle ön plana çıktığını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu sayede binlerce yıldır ayakta kalmayı, kurduğumuz devletler vasıtasıyla kendimizi ve dostlarımızı korumayı başardık. Anadolu'daki bin yıllık varlığımız boyunca hep bu istikamette yürüdük. Asırlar boyunca adaletle, hakkaniyetle, vicdanla, ahlakla yönettiğimiz topraklarda hep huzur hakim oldu. Bu coğrafyalar gözünü para ve kan bürümüş emperyalistlerin eline geçtiğinden beriyse aynı topraklarda acı, zulüm ve sömürü hiç eksilmedi.' dedi.